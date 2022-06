Disciplíny v rámci soutěže, kterou u sousedů pořádají hasiči z územního odboru Benešov společně se Sportovním klubem Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje, jsou takové, které neprověří jen fyzičku. Ukážou, co soutěžící dokážou vydolovat na samém dně sil. Nejprve dojde na sedm vyčerpávajících disciplín – roztažení a balení hadic, překonání dvoumetrové bariéry, šedesát střídavých úderů palicí do takzvaného hammer boxu, transport figuríny vážící 80 kilogramů, přenesení dvou kanystrů naplněných vodou a vytažení břemene lanem do prvního patra rozhledny. Pak přijde vrchol: cesta k vrcholu. Po všem, co již absolvovali, závodníci vybíhají na vyhlídkový ochoz rozhledny; čeká je 246 schodů. A pozor: to vše v zásahovém oděvu – a na zádech se zátěží v podobě dýchacího přístroje. Jen obuv mají soutěžící sportovní.

Mezi 79 závodníky, kteří se postavili na start, nechyběl stejně jako loni vysoký služební funkcionář: ředitel územního odboru Příbram HZS Středočeského kraje Tomáš Horvát, připomněla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Výsledková listina prozrazuje, že v kategorii B, od 40 let výš, dokázal držet krok se soupeři, jejichž práce není převážně kancelářská: ze sedmi účastníků skončil šestý, avšak s minimálním časovým odstupem od páté příčky.

Prvenství v této kategorii získal Dušan Plodr z Berounska, jenž soupeřům utekl tak, že by byl velkým favoritem i mezi mladšími. Stupně vítězů s ním ještě sdíleli Tomáš Trmík z Kutnohorska a Martin Zapadlo z územního odboru Kolín-Říčany. Podstatně početnější bylo startovní pole v mladší kategorii A. Zde se vítězem stal Jiří Šídlo z Příbramska, prakticky na záda mu dýchal Radek Kladiva z Benešovska a bronz vybojoval Roman Žalud taktéž z Příbramska. V klání regionů podle zhodnocení časů tří nejlepších borců vyhrál územní odbor Příbram.

Vedle středočeských hasičů přijeli ověřit svoji zdatnost pod rozhlednou i přímo na ní (kde to navíc obyčejně pěkně fičí) borci z dalších šesti krajů. Byla mezi nimi i jediná žena ve startovním poli: Denisa Vápeníková z HZS kraje Vysočina.