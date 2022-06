V Kladně se pak běhalo, a to už i za účasti členů (i početně zastoupených členek) sborů dobrovolných hasičů. Součástí klání se v sobotu staly běhy na sto metrů s překážkami a štafeta 4x100 metrů s překážkami; neděle pak patřila „královské disciplíně“ požárního sportu – a to požárnímu útoku.

V rámci divácky atraktivního klání je cílem soutěžících družstev co nejrychleji rozvinout hadicové vedení od kádě k metě a nastříkat vodu do terčů. I když se to z pohledu diváků nezdá, i tohle představuje pro ty členy týmu, kteří nezůstávají u stříkačky, pořádně náročný sprint.

Prvenství mezi profesionálními hasiči získali právě zástupci územního odboru Benešov; následovali borci reprezentující Kutnohorsko a Mladoboleslavsko. V mužské kategorii dobrovolných sborů vyhrálo družstvo SDH Líchovy, následované Pískovou Lhotou a Úvaly. Mezi ženami vytvořily medailovou trojici SDH Střezimíř, SDH Zahořany a SDH Tuhaň.