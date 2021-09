Oslavy 50 let od založení hasičské zbrojnice v Rakovníku. | Foto: Josef Seibert

V sobotu se na Husově náměstí v Rakovníku uskutečnily oslavy k příležitosti výročí 50 let od založení hasičské stanice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.