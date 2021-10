Dobrovolní hasiči připravili občerstvení, k dostání bylo pivo, klobása, káva, zákusky a další občerstvení. Po dlouhé covidové době to byla velmi vydařená akce. Jejím pořadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů Nesuchyně za finančního přispění obecního úřadu Nesuchyně.

Po ukázce historické techniky předvedli tu svoji také profesionální rakovničtí hasiči. Přihlížející ohromil výsuvný žebřík, který se za pár desítek sekund vysunul do výšky 30 metrů a právem si tak zasloužil potlesk všech přítomných.

Hasiči připravili dětem překážkovou dráhu, za jejíž překonání dostaly sladkou odměnu. Součástí akce byl požární útok mladých hasičů, který zvládli na jedničku. Přihlížející si potom mohli sami vyzkoušet, jaké to je stříkat a udržet v ruce proudnici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.