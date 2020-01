Vyprošťovací jeřáby hasičů výrazně omládly

/FOTOGALERIE/ Jako nové, i když už mají hodně odpracováno, jsou dva vyprošťovací jeřáby středočeských hasičů. Modernizací prošla vozidla sloužící na stanicích profesionálů v Příbrami a v Říčanech, a to již po desetiletí. Místo odchodu do výslužby je čekala omlazovací kúra, umožňující být užitečnými i nadále. Jejich skutečný věk laikovi prozradí třeba registrační značky ještě ve „starém“ formátu: bez písmene S; začínající kombinací znaků PBA a PHA. To už na technice profesionálních jednotek bývá k vidění vcelku zřídka.

Zmodernizovaný vyprošťovací automobil AV-20 na hasičské stanici v Říčanech. | Foto: HZS Středočeského kraje