Jak na tom v současnosti sbory na Rakovnicku jsou?

Myslím si, že Rakovnicko v rámci Středočeského kraje stojí velmi dobře, a to i vzhledem k tomu, že okres není zrovna velký. Nová auta dostali nedávno například v Kolešovicích či Chrášťanech. V Křivoklátě novou velkou cisternu.

Určitě ale zůstává celá řada sborů, které se musí spokojit se starou technikou?

Samozřejmě. Ale i za poslední čtyři roky se toho měnilo docela dost. Každým rokem tak čtyři DAčka (dopravní automobily) za Avie, takže takových šestnáct kousků.

Jak těžké je pro sbory získat dotace?

Jak pro koho, záleží na více aspektech, třeba kolik měl sbor výjezdů. Při žádosti se musí vyplnit tabulky a není to úplně jednoduché. Když mají sbory zájem, tak ji můžou s vyplňováním pomoci kluci z profesionální jednotky z Rakovníka. Zase tak složité to tedy není a když se chce, tak se na dotace dá dosáhnout.

Jaký sbor dobrovolných hasičů je na tom momentálně nejlépe?

Řekl bych, že Nové Strašecí. Vloni nebo předloni dostali dostali dopravní automobil, novou cisternu, takže ti jsou na tom hodně dobře. Jsou stále sbory z JPO III, které na tom nejsou bohužel co se týče vybavenosti až tak dobře, ale začíná se to pomalu srovnávat. Celkově si myslím, že vybavenost sborů na okrese je docela dobrá, ale samozřejmě by to mohlo být i lepší, pořád je co zlepšovat.

Jak jsou na tom sbory co se týče budov. Daří se rekonstruovat hasičské zbrojnice?

Daří se i rekonstruovat budovy. Na opravy i na nové budovy jsou vyhlášeny dotace. Třeba v Novém Strašecí se teď budou předělávat a stavět nové garáže.

Velmi zatěžkávacím testem v poslední době byla vichřice Sabine. Jsou hasičské sbory dostatečně připraveny i na takovéto události?

Je bych řekl, že určitě. Co se týče výjezdů, tak i sbory z JPO IV a V jsou dostatečně připraveny.