Začátky přiblížil Deníku Tomáš Hloušek: „Nějaký čas jsem trávil pracovně v Londýně, kde je tento typ zábavy oblíbený a poměrně běžný. Když jsem se vrátil domů, napadlo mě vyzkoušet něco podobného i u nás.“ Ukázalo se, že to byl dobrý nápad.

Nad půllitrem piva v hospodě totiž můžete nejen diskutovat o fotbale, neschopných politicích nebo shánět šikovné řemeslníky, ale i bystřit svoji mysl a rozšiřovat si obzory. Stačí, když s partou přátel utvoříte tým, najdete nejbližší hospodu, která je zapojená do vědomostní soutěže Hospodský kvíz, zaplatíte startovné 60 korun za každého, a pak už můžete soutěžit s ostatními týmy ve znalostech z různých oborů. Na konci večera, kterým soutěžící provází moderátor, získají nejlepší týmy nějakou cenu - lahev alkoholu, panáky nebo poukaz na konzumaci.

Soutěží se ale nejen mezi týmy v hospodě, ale i mezi týmy v celé republice v rámci mezihospodské ligy.

Party, které mohou mít maximálně 8 hráčů, se pravidelně ke kvízu scházejí jednou týdně. Připraveno je pro ně vždycky pět kol, v každém je jedenáct otázek a jedna závěrečná bonusová. Na každou otázku je jen jedna odpověď. Jsou z různých oblastí, například z dějepisu, zeměpisu, politiky, sportu, technických oborů, ale i z hudby nebo filmu.

Odpovědi se píšou na papír a po každém kole se vyhodnocují. Nikdo nesmí používat internet ani taháky. Soutěžního ducha a snahu získat co nejvíce bodů mají lidé různých profesí, od dělníků po manažery. Shodují se v tom, že je to bezvadný způsob, jak si s partou přátel udělat hezký večer, pobavit se, a přitom se něco nového dozvědět.

Mistrovství ČR v Hospodském kvízu

Mistrovství České republiky v Hospodském kvízu je akce pro všechny nadšené hráče kvízu, kterým nestačí 56 otázek, a chtějí se potkat a poměřit své znalosti s týmy z celé republiky. Pátý ročník se bude konat 22. až 24. července 2022 ve spolupráci s festivalem Czech Open v Pardubicích. Soutěžící se mohou těšit na čtyři všeobecné kvízy, jejichž výsledky se budou sčítat.

Připraven bude doprovodný program v duchu „Pijte s rozumem” a také odměny pro soutěžící týmy.

Loni se do kongresového sálu Paláce Pardubice sjelo 55 týmů z celé republiky, které ve 4. ročníku mistrovství v Hospodském kvízu bojovaly o titul nejchytřejšího týmu v České republice. Kvízy byly sestavené tak, aby prověřily vědomosti soutěžících, ale i postřeh, logické uvažování nebo hudební znalosti. Na nejlepší týmy pak čekaly ceny v hodnotě 150 tisíc korun.

Blansko má mistry v Hospodském kvízu

Nervy drásající koncovka. Nakonec nejtěsnější možný rozdíl půl bodu. Na pódiu záplava konfet a blanenský tým All In si z mistrovství republiky v Hospodském kvízu odvezl v roce 2021 z Pardubic titul. „V závěru to bylo velmi napínavé. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jak jsme dopadli,“ řekl Deníku jeden z členů vítězného družstva Bohumil Hlaváček.

„V týmu máme zastoupení několika generací včetně studentů a žen. Nějak speciálně se nepřipravujeme. Sledujeme dění okolo sebe, život a aktuální věci. Každý má nějakou svou specializaci a oblíbenou oblast. Nejdůležitější je všeobecný přehled a přesah do více témat. V tom se parádně doplňujeme a jsme silní. Jestli má někdo vysokou školu nebo ne, podle mě nerozhoduje. Nové informace čerpáme i při samotných soutěžích. Když na něco neznáme odpověď, tak už nám pak uvízne líp v paměti,“ dodal zakladatel blanenského týmu Michal Peterka.

Kde najdete nejvíc podniků, kde se hraje? Praha, Olomouc, Brno, České Budějovice, Plzeň, Pardubice, Liberec, Hradec Králové, Prostějov, Přerov, Most, Opava, Šternberk, Ústí nad Labem.

Velká část spoluhráčů z All In se podle jeho slov setkává i v osobním životě. „Máme takové motto, že blbce do týmu nebereme. Celkově při soutěžích vládne kamarádská atmosféra a přátelské hecování. Vše v duchu fair play. Při kvízu se prostě nepodvádí. Stává se, že moderátor občas omylem připíše bod, který nám nepatří. Vždy na to upozorníme. Stalo se to dvakrát i na mistrovství republiky. V době, kdy nám šlo o titul. Z takového bodu bychom radost rozhodně neměli,“ dodal Hlaváček.

Další varianty

Existuje i Univerzitní liga Hospodského kvízu jako celosemestrální soutěž, v níž se ve vybraných městech soutěží o titul pro tým, jenž zvládne nejlépe pít s rozumem. Jsou také tematické ligy, v nichž se týmy porovnávají například ve sportu, v hudbě nebo třeba zeměpise. Svatební kvízy mají svatebčany pobavit svými otázkami o novomanželích, rodině, přátelích i jejich společných vzpomínkách. Kvíz na doma je zase zaměřený na zábavu s rodinou nebo on-line s přáteli.

Jak to vidí hráči

„Přijde mi to jako inteligentní zábava. Je to výborný způsob, jak se sejít s partou přátel každý týden na tři hodiny, udělat si hezký večer a ještě se něco nového dozvědět,“ svěřila se Deníku Šárka, která na vědomostní kvízy do mosteckých restaurací začala chodit před šesti lety. Velký zájem o soutěžení ji nepřekvapuje. „Je to skvělý způsob, jak sem dostat lidi. Týmy se znají a přidávají se nové,“ říká Mostečanka. Kvízy se podle ní vyvíjejí. Mají i speciální téma, například seriál Přátelé. Existuje i celostátní kvízová liga. „Tu ale nehrajeme. My se sem chodíme bavit,“ dodala soutěžící z Mostu.

„Scházíme se u kvízu s přáteli i proto, že se jinak téměř už ani nevídáme. Baví nás zjišťovat, co všechno nevíme. Třeba já sám o sobě vím, že jsem expert jen na hrozně vymezený oddíl vědění. Baví mě, že v kvízu jsou otázky ze všech oborů,“ pochvaloval si Petr Homola z Brna, který se Hospodského kvízu se svými kamarády účastní pravidelně. Jak přiznal, řada otázek i jeho tým dostala do úzkých. „Z těch šestapadesáti, které máme zodpovídat, je vždy tak třicet procent takových, s nimiž si nevíme rady.“

„Líbí se mi to moc, vyrazíme ven, pobavíme se, a zároveň se i něco dozvíme,“ pochvalovala si vědomostní kvízy Markéta Kachyňová z Velkých Bílovic.

5 otázek z kvízů

Jakými třemi slovy nazval svou prezidentskou kampaň matematik a podnikatel Karel Janeček?

Kolik má televizní seriál Přátelé po sečtení všech dílů minut?

Jak se jmenuje avizovaný nový seriál platformy Amazon Prime Video?

Jaký z těchto čtyř států eurozóny přijal euro jako poslední - Slovensko, Slovinsko, Litva nebo Řecko?

Jaké je nejčastější příjmení u nás, které obsahuje písmeno U?

Názvy týmů

Každý soutěžní tým si zvolí vlastní originální název. Najdete mezi nimi například: Banda pivních trotlů, Blaženy, Kokešové, Masivní odpor, Exfox, Omakalamihonakanapi.

Z historie



Hospodský kvíz je zábava, která se zrodila v 70. letech 20. století v anglicky mluvících zemích jako PubQuiz. Z Velké Británie se Hospodské kvízy začaly šířit do řady dalších zemí včetně Německa a ČR. Všude, kde se začaly pořádat, se těší nebývalé oblibě a přečkaly i covidové lockdowny.



K největším firmám, které se organizací kvízů u nás živí, patří Hospodský kvíz s téměř 150 domluvenými restauracemi nebo Chytrý kvíz s další více než stovkou klientů. Pokud byste si chtěli vyzkoušet své znalosti a případně založit novou skupinu, můžete si rezervovat místo také na www.pubquiz.cz.