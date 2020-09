Americká show na kladenském zimáku může začít! Hokejový obránce Zach Frye je jednou z nejčerstvějších posil prvoligového Kladna, které na prahu nové sezony pokukuje po bleskovém návratu mezi elitu. Frye se přesouval z rodného města Spokane ve Washingtonu do Kladna téměř celý den, cesta mu trvala předlouhých 22 hodin. Ale povedlo se, Frye už zbrojí na sobotní začátek nové sezony.

Nová posila Rytířů Kladno Zachary Frye | Foto: FB Zachary Fryeho

„Bylo to složité a náročné, přiletěl jsem dost unavený. Cesta trvala asi dvaadvacet hodin, takže jsem prakticky jeden celý den cestoval a přestupoval. Do toho časová změna, musel jsem podstoupit test na koronavirus v zámoří, ale i v Česku. Naštěstí už jsem tady,“ ulevil si po příletu do České republiky Zach Frye v rozhovoru pro klubový web.