Proti Kladnu se postavil do branky Denis Godla, který jeho klec hájil před dvěma lety také v nejvyšší soutěži. Rytíři už mají velmi dobru náhradu, v jejich bráně se oháněl opět skvěle Landon Bow. Ten sice v oslabení inkasoval jako první od ex-sparťana Andreje Kudrny, ale i Kladenští měli šance. Račuka ještě v sólu vychytal Godla, ale na ránu Baránka už nedosáhl.

Poslední přípravu před sezonou si hokejové Kladno naplánovalo už do Chomutova, kde odehraje téměř všechny domácí zápasy nadcházející extraligové sezony. Proti Litvínovu si tým hrající bez zraněného Jaromíra Jágra připsal cenný skalp a vyhrál 4:3. Dvě branky vstřelil ještě před časem litvínovský obránce Marek Baránek.

