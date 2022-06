„Když jsem se o nominacích dozvěděl, tak jsem byl rád, že všichni jsou velmi silně zainteresovaní v hokejovém dění. Pro mě je ale důležité, aby člověk, který řekne, že je něco špatně, dokázal taky říct, jak z toho ven. V debatě ovšem nešlo slyšet moc věcí, jak konkrétně něco změnit,“ říká k blížící se volbě Zajíc.

Ten má mezi kandidáty své tři favority. „Kdyby měl Dominik Hašek trochu lepší vyjadřovací schopnosti a hlouběji se na to připravil, tak by pro mě byl zajímavý kandidát. Komunikativně z toho velmi dobře vyšel v mých očích Ota Černý a Jirka Šlégr. Někoho z těchhle tří kluků bych tam rád viděl,“ prozradil někdejší kapitán Kladna.

Podle aktuálních kurzů vypsaných sázkovými kancelářemi je největším favoritem na vítězství bývalý reprezentační kouč Hadamczik, za kterým následuje Šlégr. Třetí největší šanci má podle odhadů Ščerban, čtvrtý je Černý mladší a legendární gólman Hašek má šanci na úspěch nejnižší.

„Je to taky reprezentativní funkce a Dominik bohužel nemá ideální verbální schopnosti a v takhle důležité chvíli byl relativně nepřipravený. To nevzbudilo respekt skoro u nikoho. Já ho znám, věřím, že by začal tvrdě makat. Nemá ale ani páru, jak komplikované to je tam dole,“ vrací se k debatě kandidátů Zajíc.

Podle jeho názoru nový předseda svazu zásadní změnu nepřinese. Aby došlo k obrodě hokeje, muselo by dojít ke změnám v nižších patrech hokejového hnutí. „Já sám se v tom pohybuju celý život. Když jsem skončil s hokejem, tak jsem se dostal do těch úplně spodních pater. Myslím, že pro jakéhokoliv vítěze bude zásadní změnit úplný spodek hokejového hnutí. Tam jsou pevně zakořeněné zvyky jako neměnit věci, kamarádšoft a podobné věci. To je ten nejtěžší úkol,“ říká Zajíc.

„Na svazu vidíme lidi, kteří jsou za to placení, a nějakým způsobem je kritizujeme. Dole jsou ale kořeny a aby s nimi někdo hnul, tak musí být sakra velký frajer. Věřím, že důležitá rozhodnutí přicházejí krátce po změnách. Nemyslím si ale, že bez obrovské změny odspodu se dokáže hokej změnit. Mluvím o funkcionářství, ne o trenérech. Je pravda, že trenéři nedostávají prachy a jsou unavení, protože dělají několik věcí,“ dodává bývalý útočník.

„Musíme najít někoho, kdo bude silný a na věci bude pořád ukazovat a bude o nich mluvit. Tahle volba na vrchu je nejvíc vidět. Aby se to změnilo, tak tam musí být opravdu střelec s pravomocí si kolem sebe udělat tým, který by vytrhal ty shnilé zuby zakořeněné dole, kde to létá z ruky na ruku. A to nemluvím o penězích. Jsou to spíš zastaralé a neflexibilní věci a zvyky,“ zakončuje Zajíc.

