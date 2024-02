Po porážce 4:10 v Poděbradech čelili hokejisté Rakovníka v pátek před svými fanoušky brzkému vyřazení z play-off. Dramatický duel nakonec zvládli díky rozdílové brance Matěje Kose v prodloužení a po výsledku 5:4 si vynutili třetí rozhodující duel série, který se bude hrát opět v Rakovníku v neděli 17:30 hodin.

Čtvrtfinále krajské hokejové ligy mezi domácím HC Rakovník a Poděbrady. | Video: Deník/Josef Rod

"V prvním zápase jsme dostali facku. Ač byly Poděbrady posílené několika hráči, kteří za ně v sezoně nehráli, hlavně Křížem a Ševcem. tak to bylo hlavně o našem naivním výkonu. Jako by se nám nemohlo nic stát, absolutně bez zodpovědnosti do obrany," pojmenoval jasně důvody úvodní vysoké porážky Matěj Kos. Zkušený borec dodal známou věc, že v play-off je jedno, zda tým prohraje 4:10 jako Rakovničtí, nebo o gól. "Nás každopádně ten debakl posadil na zadek," usmál se.

Drama v Rakovníku. Domácí si po výhře v prodloužení vynutili rozhodující duel

Na následné tréninku si hráči podle Kose vše vyříkali a první duel hodily za hlavy. Soustředili se na pátek, na bitvu o všechno. Výhra značila naději, porážka definitivní konec. "Doma jsme už nastoupili jako jiné mužstvo. A bylo to znát. Kdybych proměnil tutovku chvíli před koncem, nemuselo to jít ani do prodloužení. Naštěstí se to povedlo tam," ulevil si autor rozdílového gólu.

A jaký zápas čeká Matěj Kos v neděli? Prý to bude jako v pátek. "Čekám úplně stejný zápas, bude to boj. Ale požene nás doufám zase plný stadion, tak věřím, že lidi nezklameme," dodal Matěj Kos.