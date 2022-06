„Já už mám léto víceméně u konce. Doma jsem byl od začátku dubna a teď ke konci července už se vracím do Švýcarska,“ popisuje svůj program Jiří Sekáč, který si v minulosti zahrál i v NHL, kde oblékal dres Montrealu, Anaheimu, Chicaga a Arizony.

„Jinak to u mě ale byla klasika – nějaké dovolené, odpočinek, akce s kamarády i různé dobročinné akce,“ říká třicetiletý útočník, který si v pátek zahrál i na charitativní fotbalové akci na pomoc bývalého kladenského hokejisty Petra Křepelky. Tam Sekáč zavítal se svojí rodinkou, s níž tráví většinu volného času.

„Měli jsme jet do Egypta, ale nakonec nám onemocnělo jedno dítě, takže jsme nejeli. Ještě si ale asi někam zajedeme týden předtím, než máme sraz s týmem. Jinak jsem byl tady po Čechách a párkrát na otočku v Lausanne,“ vysvětluje Sekáč.

Ten ve Švýcarsku strávil poslední rok své kariéry. V 58 zápasech za Lausanne posbíral 52 kanadských bodů a v týmu stráví i příští sezonu. „Začátek jsem měl trochu těžší. Nebylo to úplně ono, protože jsem se rozkoukával. Bylo to pro mě něco úplně nového komplet ve všem. Nová země, jiný styl hokeje, jiný styl života. Vždycky jsem na zápasy létal a byl jsem věčně pryč z domova. Teď jsem poprvé byl pořád doma, což pro mě bylo nové,“ vrací se Sekáč k první sezoně ve Švýcarsku.

„Kolem Vánoc se to ale přelomilo a bylo to super. Zvykl jsem si na místní život a začal jsem si to užívat. Je tam velká pohoda a na další rok už se tam moc těším,“ usmívá se.

Pro profesionální sportovce ale není léto jen o odpočinku. Důležitou roli hraje i příprava na další ročník soutěží. „Trénoval jsem s Radkem Smoleňákem. Oba bydlíme ve stejné vesnici, takže jsme chodili spolu trénovat na Kladno. Chodili jsme si i zahrát hokej do Letňan. Celé léto se ale snažím spíš udržovat než nějak bláznivě trénovat,“ popisuje Sekáč.

To hráči z domácích soutěží mají nejčastěji suchou přípravu v rámci svých týmů. Hokejisté pod smlouvou se scházejí na domácích stadionech, kde pod dohledem kondičních trenérů zlepšují svoji fyzičku. Nejinak to má i útočník Ladislav Zikmund, který prodloužil smlouvu s kladenskými Rytíři.

„Tréninkový plán máme klasicky od pondělí do pátku a každý den trénujeme jednofázově. Jinak je to klasika – běháme, máme posilovny,“ popisuje pro Deník program, který mužstvu skončí 1. července. Pak už budou mít hráči dovolenou.

Právě Zikmund se ale od týmu odpojí už o něco dříve. Potřebuje totiž stihnout vlastní svatbu, kterou má na začátku příštího měsíce. „1. července máme svatbu a pak jedeme zpátky do Prahy. Možná pak pojedeme na chvíli někam do tepla,“ zakončuje Zikmund.

