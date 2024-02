/VIDEO, FOTO/ Už to vypadalo, že hokejistům HC Rakovník skončí v pátek sezona. Po jednoznačné prohře v prvním čtvrtfinálovém duelu na ledě Poděbrad, kde Rakovník schytal debakl 10:4 po dobrém úvodu prohrával po dvou třetinách také na domácím ledě 3:4. Nestalo se,veteráni týmu zabrali v pravou chvíli. Tomáš Vyskočil si vynutil prodloužení a v jeho páté minutě se trefil Matěj Kos. Hrát se bude i v neděl a opět v Rakovníku.

Čtvrtfinále krajské hokejové ligy mezi domácím HC Rakovník a Poděbrady. | Video: Deník/Josef Rod

Rakovník začal před pěknou návštěvou tří stovek diváků ve velkém stylu a dvěma góly Bulvy ovládl první desetiminutovku. Jenže Hlinka bleskově snížil a do první pauzy bylo srovnáno.

Zápas byl vyrovnaný, po pauze aktivnějším hostům tentokrát scházela jedna z jejích hlavní hvězd Martin Ševc, jenž jako manažer Mladé Boleslavi musel být s bruslaři při důležitém zápase v Kladně.

Přesto šli dvakrát do vedení, ale Grill a ve třetí třetině zkušený Vyskočil se postarali o to, aby zápas šel do prodloužení.

V něm bylo odehráno čtyři minuty a 21 vteřin, když akci Havlůje a Bulvy zúročil Matěj Kos a poslal sérii do třetího zápasu.

Hrát se bude v neděli 25. února od 17:30 hodin opět v Rakovníku.

Zdroj: Deník/Josef Rod

HC Rakovník – HC Poděbrady 5:4 (2:2, 1:2, 1:0 – 1:0).

Branky a nahrávky: 4. Bulva (Ságner, Kos), 10. Bulva (Kos, Vlk), 34. Grill (Macháček, Benda), 43. Vyskočil (Kos), 65. Kos (Bulva, Havlůj) – 11. Hlinka (Verbík), 19. Čapek (Verbík), 30. Kejdana (Bouřil, Rindoš), 39. Rindoš (TS). Rozhodčí: Jan Pazourek, Petr Hruška — Zdeněk Kálal, Jakub Stanko. Diváci: 298.

Rakovník: Strejc — Vlk, Vyskočil, Najman, Grill, Šíma, Fiala, Hulcr, Havel — Kos, Benda, Nekvinda, Ságner, Havlůj, Hegenbart, Macháček, Bulva, Lev, Karfus