S Popovicemi se Rakovníku vůbec nepovedl začátek. Brzy dostal dva góly a po snížení hosté zase zapnuli. Ve 23. minutě zvýšil Býcha svou druhou brankou už na 1:4 a zdálo se hotovo. Hosté dokonce jednou skórovali také v oslabení, ale to samé se povedlo ve 27. minutě Kounovskému a zkušený borec tak odstartoval velký obrat. Ságner v přesilovce pět na tři korigoval na 3:4 a během pár minut domácí nasázeli další dvě branky a rázem vedli. Rozdílový gól vstřelil Macháček z trestného střílení, to už na ledě emoce hodně plály.

Hosté si stěžovali, že jim rozhodčí nepřejí, domácí zase na ostré zákroky Popovic. Ti na ně nakonec doplatili. V úvodu třetí části se Ságner ukázal jako specialista na dvojnásobnou přesilovku a opět využil pět na tři. Vše završil Macháček a pak už se jen vylučovalo, přišla i rvačka a hokej šel na druhou kolej.

Boj o předkolo KL: Výhra nad prvním, porážka u posledního. Kdo na koho narazí?

Je to škoda, protože zápas měl i úplně jinou úroveň, když domácí borci v kabině vybrali peníze, něco přidal také jejich soupeř, a hlavně místopředseda HC Rakovník Tomáš Veselý. Konečná částka činí 25 tisíc korun a ty slavnostně o přestávku předala předsedkyně HC Diana Staňková právě s Tomášem Veselým, svým bratrem, řediteli Dětského domova v Novém Strašecí Alexandru Krškovi. Ten vezl domů také plyšáky, které naházeli fanoušci na led po první rakovnické brance.

V konečné tabulce základní části krajské ligy skončil Rakovník v součtu obou skupin na šesté příčce a zahraje si předkolo play off proti Vlašimi. Hraje se na dva vítězné zápasy, každý musí mít vítěze. Série začne ve středu na půdě lépe postaveného Rakovníka (17:45), pak se přesune na nový stadion Vlašimi (sobota, 17:30). Případný třetí zápas se opět odehraje v Rakovníku už tuto neděli.

„Snad to nebude tak vyhrocené jako s Velkými Popovicemi, které to měly skvěle rozehrané, ale hrály moc tvrdě a doplatily na to. Vlašim sice naposledy vysoko prohrála, nicméně my to tohle nemůžeme koukat, vždyť vůbec nevíme, v jaké byli sestavě. A proti nám nehráli vůbec špatně,“ říká vedoucí týmu Rakovníka Vladimír Soukup.

Těší ho, že se plní soupiska, uzdravil se už i zkušený brankář Burgr.

Rakovník – Velké Popovice 7:4 (1:3, 4:1, 2:0). Branky a nahrávky: 12. Macháček (Ságner, Kos), 27. Kounovský (Macháček), 29. Ságner (Kos, Vyskočil), 34. Macháček (Kos, Vlk), 35. Macháček (TS), 44. Ságner (Vyskočil, Kos), 52. Macháček (Vyskočil, Kos) – 2. Synáč (Formánek, Žoha), 6. Bícha, 19. Kukačka (Mareček), 23. Bícha (Nejedlý). Rozhodčí: Hanousek — Vlasjuk, Havel. Vyloučení: 8:15. Využití: 3:1. Oslabení: 1:1. Diváků: 280.



Rakovník: Pícha - Vyskočil, Libovický, Šíma, Hulcr, Zíka, Vlk, T. Petráček — Macháček, Kos, Ságner - Let, Kounovský, Hegenbart - Karfus, Svoboda, Grill.