Josef Malý

Narozen: 25. dubna 1981

Post: útočník

Kariéra: Kolín, Hradec Králové, Nymburk, Benátky nad Jizerou.

CHANCE liga: 7 zápasů (1+0)

2. liga: 808 zápasů (332+341)

„Nejraději budu vzpomínat samozřejmě na chvíle, když se dařilo, vyhrávalo, když se na tom člověk nějakým způsobem podílel. Budu vzpomínat na mnoho kamarádů, na partu kolem, na tmely, rozlučky, vánoční besídky, na srandy, které jsem tam zažil. Na gól, který nás posunul do baráže, na to, když jsme fanouškům dělali radost a když jsme si mohli společně zazpívat cukrářku. Na děti, které si s námi plácaly a měly parádní hlášky, když jsme šli před zápasem na led,“ zavzpomínal v rozhovoru pro klubový web Josef Malý, který zároveň dodal: „Každopádně budu mít kolínský hokej už vždycky pod kůží a třeba se v něm budu ještě někdy nějakým způsobem angažovat.“

Malý ani na prahu čtyřicítky nebyl v kozlí partě do počtu. V osmi závěrečných sezonách dělal kapitána a kanadskými body rozhodně nezaostával za mladšími spoluhráči. Vždyť v poslední sezoně Malý odehrál 42 utkání a měl bod na zápas (16+26). Na druholigové scéně nasbíral celkem 673 bodů (332+341) a naskočil do 808 duelů.

„Když jsem byl mladší, tak jsem se na statistiky asi koukal, ale čím jsem byl starší, tak jsem to sledoval míň a míň a paradoxně to bylo čím dál tím lepší. Z toho plyne malé poučení, že když v hokeji kouká člověk směrem na tým a dělá vše pro něj, tak se mu pak daří víc i v osobních statistikách. Vždycky jsem se snažil dělat vše naplno, snažil jsem se dobře připravit přes léto a chtěl jsem vyhrávat. Vydržel jsem relativně zdravý, určitě měl štěstí i na spoluhráče, podporovala mě rodina, manželka, rodiče, za což jim patří velký dík a nikdy na to nezapomenu,“ pokračoval Malý.

Josef Malý nyní zvažuje, zda u hokeje zůstane. Nabízí se možnost hrát za B-tým: „Neříkám, že si s tou myšlenkou nezahrávám, ale nyní to opravdu moc neřeším. Uvidím, jak na tom budu časově v práci, doma atd. Říkám si na druhou stranu, jestli nemám být třeba vděčný, že jsem ty roky vydržel relativně zdravý, můžu se s malou dcerou proběhnout, zahrát fotbálek a nechat aktivní hraní hokeje mladším. Ale to, že tam budou hrát někteří kluci z loňského áčka, je lákavé."

Na sociálních sítích šly po oznámení konce kariéry na adresu Malého samá pozitiva. „Za reakce fanoušků jsem strašně rád, je to od nich hezké a moc jim děkuju. Pro mě to je důkaz toho, že to za ty roky ode mne nebylo tak špatné a nějakou stopu jsem ve 2. lize a kolínském hokeji zanechal. Bylo mi ctí těch 20 let za kolínské áčko s nimi za zády hrát. I když jsem si myslel, že jsem s koncem aktivního hraní srovnaný, tak když jsem četl ty reakce, tak jsem byl přeci jenom trochu naměkko," uzavřela legenda kolínského hokeje.