Kdysi byli společně na čele kanadského bodování třetiligových Řisut, teď jsou hvězdami o soutěž níž. Od pátku na sebe budou kamarádi Matěj Kos s Ondřej Krpata narážet v ostrých bitvách právě startující finálové série play-off Krajské hokejové ligy. Bude slavit Kosův Rakovník nebo Krpatova Čáslav?

Matěj Kos je nejproduktivnějším hráčem Rakovníka v krajské lize. | Foto: Daniela Vodičková

Rakovnický Matěj Kos je oproti Krpatovi mazákem. V osmatřiceti je o pět roků starší než hlavní střelec čáslavského týmu. Sám letos moc gólů nedával (v sezoně 5), ale stejný počet už nashromáždil v pouhých šesti duelech play-off. Dva dokonce rozhodly prodloužení.

A Krpata? Famózní sezona! Předloni sedm branek, loni pět, letos najednou dvacet! K tomu dalších sedm v play-off. Jestli Rakovník chce po deseti letech vyhrát soutěž, musí čáslavského McDavida bránit jak nejlépe to půjde. „Jsem až překvapený, kolik dal gólů. Vždycky byl spíš takový režisér a nahravač než střelec. Je to ale šikovný hokejista, který nic nevypustí a za to sklízí ovoce v podobě gólů a pro tým bodů,“ říká na adresu někdejšího spoluhráče Matěj Kos a s úsměvem doplňuje, že doufá, že už se Krpata vystřílel.

Podívejte se: Šatnové buňky na rakovnickém stadionu SK zdemoloval bagr

Od společných časů v Řisutech zůstali kamarády a jsou stále v kontaktu. „Často si píšeme po zápasech a probíráme soupeře a co se událo. Občas spolu zajdeme i na pivo, i když času už není tolik, protože oba máme rodiny. Letošní sezona se mu osobně ale opravdu hodně povedla,“ dodal Matěj Kos.

Tak kdo z obou kamarádů bude nakonec úspěšnější a sáhne si na cennou trofej? Série startuje v pátek na ledě Čáslavi, v neděli se hraje v Rakovníku. Kdo bude mít první tři výhry, může zapalovat triumfální doutník.