„Zatím to bylo trochu rozhárané, klasický první zápas přípravy,“ usmál se Matěj Kos. Sám úplně rozháraně nepůsobil, dal Kobře dvě branky, zbylou obstaral obránce Matouš Větrovec. Nájezdy pak rozhodl nestárnoucí Pavel Hegenbart.

U mužstva už skončil trenér Otakar Vejvoda, který v Rakovníku podle svých slov pokračovat nechtěl. Na jeho místo nastoupil o mnoho mladší Jaroslav Pritoka, který hokej také hrával, měl ale těžké zranění.

O změnách v mužstvu se Matěji Kosovi, který by měl opět patřit mezi hlavní postavy účastníka krajské ligy, moc mluvit nechtělo. „U nás to není jako v lize, abychom už teď v srpnu mohli říci, kdo odešel nebo kdo přišel. Takový Venca Klaus ještě netrénoval, ale hrát snad bude. Měli by být i kluci, kteří v rámci pomoci čínskému hokeji hráli loni tam, tedy Šíma a Šebesta. A možná další hráči, co dříve působil v Řisutech,“ dodal Matěj Kos, který právě z Řisut loni Rakovník posílil.