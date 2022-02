Běžela osmá minuta zápasu, kdy žabonoský Procházka pospíchal před branku Boleslavi za pukem. Nestihl jej a dříve u kotouče byl hostující brankář. Jenže tam odpálil puk tak nešťastně, že zasáhl Procházku do brady. Od ní puk zamířil přesně do středu prázdné brány. Domácí borec ale neslavil a hned upaloval na střídačku. Ani nevěděl, že „vstřelil“ první branku zápasu. „Absolutně jsem to nevěděl. Upřímně, v danou chvílí mi běželo hlavou, jak moc to zranění bude vážné a jestli mám všechny zuby, což už jsem věděl, že minimálně o jeden jsem přišel,“ vyprávěl po zápase (ne)šťastný střelec.

Takový gól patří spíše do výčtu sportovních kuriozit. Něco podobného se stalo Procházkovi poprvé. „Tohle byla moje premiéra a doufám taky, že zároveň i derniéra. Mám své zuby rád a o další už bych přijít nechtěl,“ usmíval se s viditelnou škvírou v horní řadě zubů.

Místo radosti z dosažení gólu uháněl na střídačku a následně na ošetřovnu. „Je to tak. Bohužel bylo potřeba zastavit krvácení v puse a ošetřit tržnou ránu na bradě. Vůbec by mě nenapadlo, že ještě zasáhnu do utkání,“ divil se sám sobě Procházka.

FOTO: Zlomený zub a tržná rána. Krutě vykoupená branka Žabonos

Zasáhl. Trvalo jen chvíli a byl zpátky na ledě. Jakoby už netrpělivě čekal, až se otevřou vrátka na led. „O pár minut později jsem se už hlásil trenérovi, že jsem připravený a chci hrát. A trenér mě okamžitě zapojil,“ překvapil možná i sám sebe žabonoský hokejista.

Hokej nabízí takových momentů spoustu. I Procházka spousty takových branek viděl, nebo musel uznat. Je totiž hokejový rozhodčí. „Viděl jsem spousty zvláštních gólů. Především jako rozhodčí už jsem uznal několik gólů přes celé hřiště, vlastní góly při hře bez brankáře nebo zvláštní odrazy od mantinelu a případně i hráčů. Hlavně u mladších a starších žáků o tyto góly není nouze,“ přihodil své poznatky Procházka.

Skóre v zápase s rezervou Boleslavi pečetil pátou brankou do prázdné brány při power play soupeře. Ani tento gól si neužil o mnoho více. „Pár vteřin zpátky jsem dostal do obličeje podruhé, tentokrát hokejkou a znova z toho bylo krvavé zranění,“ kroutil nevěřícně hlavou Procházka. „Věřím, že jsem si všechnu smůlu vybral v tomto utkání. Navíc jak to tak bývá, tak jsem si musel po zápase vyslechnout, že takhle jednoduché dva góly ještě nikdo za Žabonosy nedal a tímto počinem jsem se zapsal do historie mužstva a že to jen tak někdo nepřekoná,“ smál se muž s čerstvou jizvou na bradě.