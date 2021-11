Čáslav sice dobře začala, ale po první brance se už přes skvěle chytajícího Píchu neprosadila. Dvoumetrový Pícha je pro Rakovník dar z nebes. přihlásil se před sezonou sám, že jde do Prahy studovat a zda by nemohl s ráčky aspoň trénovat. Nakonec je Jihočech jedničkou, protože Burger má vážně pochroumaný kotník, Pravda se musí věnovat zaměstnání a další gólman jak rychle z Mostu přišel, tak už se neobjevil. „Musím říct, že Pícha chytá neskutečně. Nedělá žádné pohyby navíc a přitom je všude,“ chválí vedoucí týmu Rakovníka Vladimír Soukup.

V Čáslavi zaperlil také Matěj Kos. Někdejší mistr ČR juniorů a roky opora Řisut ve druhé třetině dal branku na 1:2 ve dvojnásobném oslabení! To je skutečná rarita, při které „Kosák“ ujel po pasu Zíky a parádním blafákem skóroval.

A kdo se postaral o zbylé branky? V první třetině vyrovnával na 1:1 rychlý mladíček Let, v závěru druhé části pak Nekvinda také z přesilovky zvyšoval na 1:3 a stejný hráč v závěru upravil na 1:4. Mimochodem Nekvinda má podle mnohých extraligové ruce. Speciální pochvalu zaslouží ještě Drda, který zaskočil v obraně za nemocného Libovického. „Máme osm obránců na soupisce a musíme to takhle lepit. A to jsme nedávno znovu zaregistrovali Vojtu Petráčka, který už chtěl skončit,“ dodal Vladimír Soukup, jehož tým čekají ještě dva venkovní duely v Popovicích a Kralupech.

Čáslav – Rakovník 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). Branky: 9. Šlejtr (Ježek), 60. Sladký (Grauer) – 11. Let (Ságner), 26. Kos (Zíka), 40. Nekvinda (Ságner, Drda), 59. Nekvinda (Hegenbart, Kos).

Rakovník: Pícha – Šíma, V. Petráček, Vyskočil, Zíka, Hulcr Drda – Kounovský, Macháček, Grill – Chudoba, Hegenbart, Let – Ságner, Kos, Nekvinda.