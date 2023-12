Novinky z hokejového a bruslařského klubu HC Rakovník.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Josef Rod

HC Rakovník pořádá letos Školičku krasobruslení, která je vhodná pro děti od 3 do 7 let. Pod vedením zkušených trenérů se schází trenéři s dětmi od září každé úterý od 15.45 do 16.30 na zimním stadionu v Rakovníku. Případní zájemci mohou zjistit bližší informace na telefonním čísle 777 071 279, nebo na emailu: karelstefl@post.cz.

Méně příjemnou novinkou je odhlášení hokejového mužstva mužů HC Rakovník z krajské soutěže.