Jste mistry středočeského kraje. Jaké jsou pocity bezprostředně po zápase? Neskutečná euforie, je to výbuch emocí. Všichni měli radost, někteří plakali, někteří bezmyšlenkovitě řvali. Krása. Je to nejlepší pocit na světě.

V zápase jste se podepsal pod oba góly. Jak velká radost je, že jste rozhodl právě vy?

Samozřejmě to potěší. V sezoně jsem se trápil, netrefoval jsem ani prázdné branky a měl jsem střeleckou smůlu. Naštěstí se mi to teď vrátilo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Přišlo to v pravou chvíli.

Vyrovnal jste po dorážce až ve třetí třetině. Jak těžké bylo dobývat čáslavskou branku?

Bylo to těžké, gólman nás hodně potrápil a musíme ho pochválit. Chytal velice dobře. Takový nápor už asi nemohl vydržet, to bylo nereálné. Muselo to tam padnout, bušili jsme do nich a díkybohu to tam padlo.

Zdroj: Filip Ardon

V prodloužení jste rychle rozhodl. Velký podíl má na gólu ale i přihrávající Matěj Kos, že?

Matěj Kos to udělal výborně, já už nechtěl nic vymýšlet, tak jsem do toho jen píchnul. Naštěstí to gólmana překvapilo, nechytl to a my mohli slavit.

Série s Čáslaví byla hodně vyrovnaná – za vše hovoří to, že rozhodlo až prodloužení pátého zápasu. Jak těžké to bylo?

Bylo to nesmírně těžké, hráli jsme hrozně moc zápasů a mezitím chodíme do práce. Teď to došlo až do prodloužení a bylo to náročné. Naštěstí nám pan Vyskočil naordinoval tvrdé kondiční tréninky a teď se ukázalo, že jsme soupeře fyzičkou přehráli.

Jaká je to odměna za celou sezonu? Šli jste přímo do čtvrtfinále, ale až jako třetí tým, i když jste hráli velmi dobře…

Bylo to tam nějaké divoké ohledně umístění. Celou sezonu jsme ale makali, byli jsme jedna parta a na konci sezony jsme to ukázali. Táhli jsme za jeden provaz a dostali jsme za to zaslouženou odměnu.

Středočeským mistrem je Rakovník! Čáslav srazil gólem v prodloužení pátého duelu

Trenér Tatíček celou sezonu vyzdvihoval kolektiv. Vidíte to stejně?

Vidím to stejně. Je to bohužel tak, že někdo hraje a někdo nehraje, ale každý v týmu má svoji roli. Když ji plní, tak to pak dopadne takhle krásně.

Do Čáslavi vás přijela podpořit početná skupina fanoušků.

Chtěl bych jim za celý tým moc poděkovat, bylo to perfektní a atmosféra byla skvělá. Děkujeme jim za celou sezonu, že nás drželi, i když se nedařilo, i když se dařilo. Velké děkuju za celý tým.

Zdroj: Filip Ardon

Trenér Tatíček říkal, že o druhou ligu bojovat nepůjdete. Není to z pohledu hráče po takové sezoně škoda?

Na jednu stranu to škoda je, na druhou stranu je to potom náročné na čas, na peníze i na fyzičku. Kluci to chodí hrát pro radost, ne proto, aby se tu plácali každý den po trénincích a jezdili velké dálky. Možná bychom to mohli zkusit, možná ne. Kdoví. Radši tu necháme dobrou partu a budeme si užívat hokej.

Jaký bude odpočinek po dlouhé sezoně?

Ještě tam bude náročná oslava titulu, ale potom bude zasloužený klid. Bude tam nějaké volno, nějaké výlety s přítelkyněmi a manželkami. Každý si odpočine podle svého uvážení.