Trenér Petr Tatíček přišel o trojici výborných hráčů. Právě k Flyers zamířili Jiří Nekvinda s Vladimírem Macháčkem a Petrem Bendou. Kouč se na ně nezlobí. „Jsou všichni od Kladna, odpadne jim namáhavé dojíždění. Chápu je,“ říká zkušený odborník, který místo odcházejících borců přivítal juniory přímo z Rakovníka a je příjemně překvapený, jakou mají kvalitu. „Opravdu jsem docela koukal. Počtově nás kluci doplní a kvalitativně skoro také,“ je rád.

První výhru 5:2 nad silným klubem Flyers však vůbec trenér nepřeceňuje, nemá to ve zvyku. „To je jenom přípravný zápas, vůbec se na to nemůžeme koukat. Ale Láda Kameš vytvořil v Kladně něco co se mi líbí. Přišli tam výborní domácí kluci, co hráli jinde, navíc mají prý příjemného sponzora,“ chválí Tatíček.

Ten je ale spokojený v Rakovníku a hned z několika důvodů. Narazil tady na výborné hráče – to ale věděl. Ale narazil také na tým hodně pracovitý. „Tohle je v kraji překvapující. Jinde by kluci chtěli hrát jen na dvě, ale tady s chutí absolvují při tréninku všechna cvičení. K tomu připočítejte skvěle fungující partu, ani to se jen tak nevidí,“ je nadšený Petr Tatíček.

Slova chvály má také pro zázemí. Od předsedy Tomáše Veselého až po srdce klubu Vladimíra Soukupa se všichni snaží týmu pomoci jak jen umí. A třeba zázemí s prádelnou, kuchyňkou, posilovnou či kabinou pro trenéry nemají podle trenéra na téhle úrovni nikde.

Jak už bylo řečeno, Rakovník se těší na exhibiční střetnutí, které odehrají letošní krajští mistři proti mistrům z roku 2014. To bude velká show, hrát se bude 7. září od 16 hodin.

Ještě předtím ale Rakovník tuto neděli 1. září hostí od 17:30 hodin v přípravě HK Lev Slaný.

Pro Petra Tatíčka trochu speciální zápas, protože hosty vede nově Jiří „Matěj“ Kopecký. Oba muži společně kdysi za Kladno hráli, ale později ho i trénovali. V sezoně 2010-11 ho dokonce z bezvýchodné situace po abdikaci Otakara Vejvoda st. zachránili v extralize.