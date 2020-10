Domácí se do soupeře pustili od začátku, ale dvě třetiny naráželi na téměř bezchybného brankáře hostů Gabrišku. Teprve sedmnáctiletý talent z ligového dorostu Kladna kapituloval pouze v 17. minutě po pěkné souhře druhého útoku zakončeného Kounovským.

Kralupští odpověděli parádními přesilovkami, které proměnil zkušený Hampl. Výborného Pravdu v bráně překonal někdejší borec Sparty před sirénou i po ní a Kralupy rázem vedly. A dlouho, až do úvodu třetí třeny, navíc měly při brejcích další velké šance.

Jenže Pravda Rakovník podržel a třetí dějství patřilo už jednoznačně domácím. Hned po buly vyrovnal Macháček, jemuž nahrál Kos a ten o chvíli později poslal domácí do vedení. To se pak utěšeně rozrůstalo. Gól na 4:2 vstřelil nováček Kučera. Syn mistra světa z roku 1996 byl dosud v béčku, kde ho rozhodně bylo škoda. Po něm se ještě v krátkém sledu po sobě prosadili Nekvinda, Šíma a Drda, to už byl Gabriška v bráně hostů hodně vyčerpán.

Kralupští zabrali aspoň na konci. Loňský čínský zlatý drak Husarik připravil dvě možnosti pro Verbíka a Janušku a ti z nepřehledných závarů trochu otrávili brankáře Pravdu, který si po výtečném výkonu čtyři inkasované góly nezasloužil.

„Dlouho jsme se trápili, ale výhra byla zasloužená, do hostů jsme bušili od začátku do konce. Dlouho nás držel sedmnáctiletý brankář soupeře, ten je tedy hodně šikovný, ale pak už nemohl,“ hodnotil duel vedoucí mužstva Rakovníka Vladimír Soukup, podle něhož je víkendové utkání na ledě Kutné Hory vzhledem k novým opatřením ve velkém ohrožení.

HC Rakovník – HC Kralupy n/V 7:4 (1:1, 0:1, 6:2).

Branky a nahrávky: 14. Kounovský (Nekvinda, Grill), 41. Macháček (Kos), 43. Kos (Hegenbart, Šíma), 49. Kučera (Petráček), 53. Nekvinda (Ságner), 55. Šíma (Macháček), 57. Drda (Kučera, Petráček) – 17. Hampl (Husarik, Chládek), 22. Hampl (Januška), 57. Verbík (Husarik), 59. Januška (Husarik)

Rakovník: Pravda — Šíma, Vlk, Petráček, Zuska, Šebesta,— Hegenbart, Ságner, Kos - Macháček, Kounovský, Nekvinda - Kučera, Drda, Chudoba.