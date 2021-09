Rakovník: Burgr (Péc) – Šíma, Libovický, Petráček, Vyskočil, Vlk, Hulcr – Chudoba, Macháček, Kučera, Gengel, Let, Hegenbart, Karfus, Ságner, Kos.

O víkendu hostí Rakovník ještě Benešov, pak hraje třikrát venku. S Benešovem mu naposledy pomůže Gengel, pak by se měl vrátit do Příbrami.

Gengel přišel na měsíční hostování z Příbrami a je výraznou posilou. Ve druhé třetině dal dvě branky, na jednu nahrál a ještě zahodil trestné střílení (38.). Bylo to v době, kdy Rakovník rozhodoval o svém triumfu, protože v rozmezí 34. a 38. minuty dostal hosty do úzkých a vstřelil tři branky. Pak už si výhru pohlídal.

