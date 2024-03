Hokejové letiště v Čáslavi neustálo rakovnický nálet. Hokejisté od Rakovnického potoka vyhráli první finálový duel Krajské ligy na ledě svého soka 4:1, když sice inkasovali jako první, ale pak už Ondřej Gabriška zamkl svou kancelář a jeho spoluhráči v čele s další páteční hvězdou Davidem Vlkem skóre otočili. Série pokračuje v neděli v Rakovníku, startuje se v 18:00.

V úvodním semifinále krajské hokejové ligy vyhrál domácí HC Rakovník nad Slavojem Velké Popovice 6:3. | Foto: Deník/Josef Rod

Svěřenci Petra Tatíčka zaplatili na začátku druhé desetiminutovky za faul Najmana, který potrestal v přesilovce se smolným přispěním hostů Kůrka. Jeho tým vedení v první části udržel, ale po polovině duelu přišel zlom. To se po akci bojovné letky Rakovníka prosadil Nekvinda a ještě do druhé pauzy pálil tvrdě David Vlk - 1:2.

Tenhle mladý obránce prožil krásný večer, vždyť za pět let v Rakovníku nastřílel jen osm branek a v play-off dosud nikdy žádnou. Teď nejenže se trefil od modré po dobré cloně spoluhráčů na 1:2, ale v závěru pojistil vedení hostů z brejku na 1:3. Po něm ještě zpečetil triumf svěřenců Petra Tatíčka Kovařík.

"Byl to takový zápas urpuťák, bez šancí. My věděli, že Pavel Rohlík naučil hrát Čáslavi výborně do obrany, ale zatímco oni hrají na tři lajny, tak my na čtyři a to je naše výhoda. Proto neustále vyhráváme třetí třetí třetiny a proto jsme ji vyhráli i dneska," mínil kouč Petr Tatíček. Dodal, že o něco lepší jeho tým byl a vyhrál zápas zaslouženě.

HC Čáslav - HC Rakovník 1:4 (1:0, 0:2, 0:2). Branky a nahrávky: 13. Kůrka – 33. Nekvinda (Hulcr, Šíma), 39. Vlk (Havlůj, Hegenbart), 58. Vlk (Ságner, Kos), 59. Kovařík (Grill, Havlůj). Stav série: 0:1.

Rakovník: Gabriška — Vlk, Vyskočil, Najman, Grill, Hulcr, Fiala — Šíma, Nekvinda, Ságner, Havlůj, Hegenbart, Macháček, Kovařík, Bulva, Kos, Benda, Lev, Vostárek, Karfus.