Rakovník – Černošice 6:4

Úvod zápasu vyšel domácím naprosto dokonale. Již po sedmnácti vteřinách dostal Kos nabito od Macháčka a střelou do horního rohu poprvé překonal Formánka. Ve 3. minutě jel sám na brankáře hostí Macháček, ale blafákem neuspěl. To v 5. minutě střílel od modré Mikeš a Macháček poslal tečí puk mimo dosah Formánka – 2:0. Další velkou šanci domácích spálil Hegenbart. Hosté se zastřelovali ze střední vzdálenosti, ale Pravda byl pozorný. Ve 12. minutě vyrazil dělovku Vladyky před Vokurku a ten trefil přesně levý horní roh – 2:1. Domácí přišli s odpovědí záhy, když nejprve Kos tečoval do sítě střelu Libovického a poté Větrovec sledoval důsledně puk po vlastní střele a doklepl jej do sítě – 4:1. Ten poté přepustil místo v brance Frolíkovi. V 16. minutě ujeli domácí obraně Pulkrab s Hofmeisterem a druhý jmenovaný uklidil puk za záda bezmocného Pravdy – 4:2.

Do druhé třetiny vstoupili aktivněji hosté, ale jejich střely postrádaly razanci a když už se Šalamoun či Mojžíš dostali do slibné šance, Pravda byl pozorný. Ve 28. minutě našel při přesilovce přihrávkou přes brankoviště Ambroz Petráčka a ten se nemýlil – 5:2. Hosté se nevzdali a ve 30. minutě nejprve Jobek dorazil Pravdou vyraženou střelu Pulkraba a o dvě minuty později Hofmeister sám před rakovnickým gólmanem vstřelil kontaktní gól na 5:4. V závěru třetiny měli veliké šance domácí Vyskočil, Klaus a dvakrát Kounovský, ale Frolík držel hosty ve hře.

Ve třetí třetině Pravda několikrát lapačkou zlikvidoval střely hostů, aby domácí ve 47. minutě nastřelili tyč. V 52. minutě projel kolem mantinelu Pulkrab, natlačil se před Pravdu, ale ten byl pozorný. V následující minutě předložil Zuska puk zadovkou Amrozovi a ten se do odkryté klece nemýlil – 6:4. V 57. minutě mohl navýšit skóre Macháček, ale trefil Frolíka jen do přilby. Sedmdesát vteřin před koncem odvolali hosté gólmana, ale domácí je nepustili k žádnému zakončení a udrželi cenné a zasloužené vítězství.

Branky: 1. Kos (Macháček, Hegenbart), 5. Macháček (Mikeš, Vyskočil), 13. Kos (Libovický), 13. Větrovec, 28. Petráček (Větrovec, Ambroz), 53. Ambroz (Zuska) – 12. Vokurka (Vladyka),16. Hofmeister (Pulkrab), 30. Jobek (Pulkrab), 32. Hofmeister (Pulkrab, Staněk). Rozhodčí: Krivák. Vyloučení: 6:9, navíc Klaus (R) 10 OT. Využití: 1:1. Diváci: 280. Třetiny: 4:2, 1:2, 1:0.

HC Rakovník: Pravda – Libovický, Mikeš, Větrovec, Petráček, Vyskočil, Hulcr – Ambroz, Macháček, Klaus, Kounovský, Krtek, Hegenbart, Ságner, Kos, Zuska.

Miloslav Doležal