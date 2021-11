Na užším kluzišti vsadili domácí na úvodní nápor a jim vyšlo, když se v přesilovce trefil Formánek. I pak byli domácí lepší, ale hosty držel opět brankář Pícha, jehož překonal až v závěru druhé části opět v početní převaze témě jmenovec s jediným bříškem navíc – Bícha. Ten se vrátil domů po pěti letech, kdy hájil barvy francouzského Mont Blancu a je známý i jako skvělý fotbalista, který hraje krajský přebor za Kosoř.

Ještě hůř bylo Rakovníku v poslední vteřin třetiny, kdy mu po hrubce ujel Hradil a nezaváhal. Hosté se hodně zlobili na rozhodčího Kriváka, který branku uznal, ačkoliv jim se zdálo, že padla po siréně.

Popovice však vyhrály zápas zaslouženě, v poslední třetině přidaly ještě jednu branku. Až pak se prosadila také nejlepší formace Rakovníka. Ťukes mezi Hegenbartem a Kosem zakončil do poloopuštěné klece Macháček.

„Byl to hezký gól, ale slabá náplast. Popovice hrály lépe než my, nám schází pořád dost hráčů,“ litoval vedoucí týmu Rakovníka Vladimír Soukup, jehož tý nyní jede do Kralup.

Slavoj Velké Popovice – HC Rakovník 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Branky: 10. Formánek, 39. Bícha (Krejčí, Braniš), 40. Hradil, 48. Kukačka (Hradil) – 50. Macháček (Hegenbart, Kos). Rozhodčí: Krivák – Karda, Matějček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0.

Rakovník: Pícha – Vyskočil, Vlk, Hulcr, Zíka, V. Petráček, Karfus - Hegenbart, Kos, Macháček - Ságner, Kounovský, Let – Grill, Drda, Chudoba.