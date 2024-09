Mistři proti mistrům? Krásnou hokejovou akci přichystali na sobotu 7. září od 16 hodin hokejisté HC Rakovník, když proti sobě v sobotu postaví vítěze krajské ligy z roku 2014 a ty z letoška. Exhibiční duel přinese hokejovou podívanou a nejen to. Součástí akce je totiž i velká dražba dresů šampionů.

Soupiskami se už pár dnů probírá srdce rakovnického klubu Vladimír Soukup. Každou chvíli přijde sice nějaká omluvenka, jiný borec si zase čas udělá, ale u exhibicí se tohle děje normálně a je jedno, zda právě hraje Pasta proti Vorasovi, nebo rakovničtí McDavidové.

„Někteří kluci byli o obou triumfů, tak si mohli vybrat. Ale většinou je řadíme mezi staré pasty, takže Vyskočil nebo Hegenbart jdou za výběr 2014. Kounovský jede na exhibici do Benátek, Ságner je v práci, to samé Šíma, Hoffmann, Gabriška, Fiala…. Přesto se mi obě sestavy líbí,“ usmívá se Soukup.

Vstupné na zápas bude dobrovolné. Co je zajímavé, během přestávek a na konci utkání se budou dražit dresy rakovnických hráčů a vyvolávací cena bude 1000 korun. Přihazovat bude možné po stokoruně.

Vladimír Soukup si myslí, že se bude hrát dobrý duel. Starší kluci měli vždycky svou kvalitu a mladší? Naposledy sice v přípravě podlehli Slanému 4:5, ale důkaz, jak skvělá parta v Rakovníku aktuálně je, nabízí hec trenéra Petra Tatíčka.

„Prohrávali jsme před poslední třetinou 3:5 a trenér slíbil, že jestli už kluci nedostanou gól a aspoň jeden dají, tak jim koupí dvě šišky sekané. My při power-play skutečně snížili a hráli ji dál. Kluci řvali, že dostaneme gól a sekaná nebude, ale spíš jsme mohli vyrovnat, protože jsme měli šance. Trenéra to stálo pětistovku, ale za tu pohodu v kabině to asi stojí. Zažil jsem tady hodně trenérů a skvělých, ale Petr Tatíček je perfektní. Přesně ví, kdy kluky sjede a kdy je podrží. Ne náhodou hráči chodí na tréninky jako nikdy předtím,“ je spokojený Vladimír Soukup.

Snad se pohoda z rakovnické hokejové kabiny přesune v sobotu také na ledovou plochu a zápas nabídne divákům parádní podívanou.

A ještě plánované sestavy:

Rakovník 2014: Pospíšil, Burgr – Mikeš, Krejčí, Kotál, Vyskočil, Brejník – Douda, Klaus, Nosek, Bauer, Grill, Ambroz, Hegenbart, Pechanec, Čermák.

Rakovník 2024: Strejc, Růžička - Havel, Vlk, Hulcr, Dyk, Zýka, Havlůj, Kos, Hříbal, Lev, Nekvinda, let, Bodinger, Janda.