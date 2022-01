Dobře hráli však také ostatní borci, což potvrdil i vedoucí týmu Jaroslav Soukup. „Pochválím kluky hlavně za první třetinu, kdy si řekli, že budou střílet a skutečně to dělali. Ve zbytku utkání už to tak úplně nebylo, gólů měli dát víc, ale zase bylo fajn, jak si poradili v častých oslabeních. Drželi puk na hokejkách a Slaný skoro nevystřelilo,“ těšilo Soukupa.

Jeho tým nyní čeká domácí nedělní zápas s Vlašimí (17:30). A bude rád, když ho rakovničtí fans přijdou povzbudit. Při posledních výjezdech do Berouna a nyní do Slaného mužstvo podporovali parádně. „Patří jim za to velký dík,“ usmál se Soukup.

HK Lev Slaný – HC Rakovník 0:5 (0:3, 0:1, 0:1).

Branky a nahrávky: 9. Nekvinda (Vlk, Petráček), 11. Kos (Libovický, Ságner), 19. Libovický (Kos), 24. Kos (Macháček, Vyskočil), 57. Kos (Ságner, Vyskočil). Rozhodčí: Noga — Thuma, Vlasjuk. Diváci: 92.

Slaný: Yildirim — Dlouhý, Šmatlák, Rajniš, J. Novák — Hypša, Vodička, Jeřábek, Sekerka, Hanzlík, Rohmer, T. Kubinčák, Jirák, Kožíšek

Rakovník: Pícha — Hulcr, Vyskočil, Libovický, Zíka, Vlk, V. Petráček - Let, Svoboda, Kos, Grill, Macháček, Hegenbart, Ságner, Kounovský, Nekvinda.

