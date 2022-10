„Herní posun hráčů je znatelný. Je to vidět hlavně v porovnání s těmi, kteří jsou na kempech noví. Je to znát jak v organizaci, kdy už vědí, co po nich chceme, tak pak v dovednostech. Je poznat, kdo už tu byl,“ popisuje hlavní trenér hokejového projektu Viktor Lukáš.

Škola hokejových talentů podruhé. Důležitá je konkurence v tréninku, říká Jágr

Ten měl i v Rakovníku na práci organizaci cvičení na ledě. Děti si na připravených stanovištích trénovaly střelbu, bruslení nebo také kontrolu puku. Naučené dovednosti si pak přenesou do zápasů, kde už třeba budou nastupovat zase proti sobě. Díky Škole hokejových talentů ale můžou získat cenná nová přátelství.

„Hrozně se mi líbí, když vidím, že spolu sedí u stolu třeba kluci z Rakovníka a ze Slaného. Určitě spolu po těch společných trénincích a kempech kamarádí víc,“ pochvaluje si Lukáš.

I v Rakovníku ale nebyl kemp jen o pouhém drilu na bruslích. Hráči ve volných chvílích poslouchali připravené přednášky a učili se například o psychické hygieně nebo zásadách správného spánku. Podobné povídání si navíc vyslechli i jejich rodiče. Lektory mohlo těšit to, že řada malých hokejistů podobné věci řeší už v brzkém věku.

Krajská liga: Stoprocentní už jen Rakovník, první zisk pro Žabonosy a Benátky

„Chodím spát každý den v devět hodin večer,“ prozradil jeden z hráčů. „Snažím se každý den naspat devět nebo deset hodin,“ dodal druhý. „Před spaním si pouštím potichu hudbu do sluchátek. Naopak se snažím nekoukat do mobilu,“ doplnil další talentovaný sportovec.

Jak je slyšet, hráči už si z prvního ročníku projektu odnesli řadu znalostí. Pomocí nich a naučených dovedností se teď pokusí se v hokeji posunout zase na další úroveň.

Krajská soutěž: Kladenské Hvězdě nepomohl k lepšímu výsledku ani Jágr na lavičce