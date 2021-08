Ve čtvrtek se v Rakovníku ukáže v rámci hokejové přípravy velmi silný celek Chomutova.

Angel Krstev. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Piráty dostaly z profesionálních soutěží obří finanční potíže, ale pár skvělých hráčů klubu se dalo dohromady a hodlají postoupit hned do II. ligy. S borci jako Hanuljak, Chlouba, Krstev, Chrpa nebo Kostourek se jim to klidně povést může. Čtvrteční utkání v Rakovníku začne v 17:30 hodin a hosté si na něj vyžádali místo i pro kameru – budou vysílat přenos na kanálu You Tube.