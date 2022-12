Odchovanec kladenských Rytířů má za sebou docela pestrou kariéru. V juniorce se mu dařilo a dokonce dostal laso ze soutěže MHL, což byla juniorka mezinárodní KHL. Angažmá v Patriots Budapešť nedopadlo slavně, majiteli došly peníze, ale povedlo mu získat pozici v rakouském Zell-Am-See hrajícím mezinárodní IHL. Po návratu do Čech nastupoval několik let za Řisuty, na nějaký čas se podíval i do kabiny tehdy prvoligových Rytířů Kladno.