Během celého zápasu se na kostce objevovaly gratulace z řad bývalých spoluhráčů. Na kostce nad ledem se tak objevili Voráček, Gudas, Crosby, ale i současná největší hvězda Connor McDavid.

Sotva dozněly oslavné pokřiky, předvedl se i sám oslavenec. Na brankáře Sedláčka ale nevyzrál. Nedlouho na to se ale fanoušci dočkali. Vyloučení Kučeříka potrestal střelou z úhlu Brnu dobře známý Plekanec.

Z brněnské strany o sobě dali vědět Pavlík s ex-kladenským Douderou, ohrožením pro Bowa ale nebyli. Naopak rytířské vedení povedenou střelou navýšil Zikmund a v chomutovské hale vyvolal euforii.

Tu ale dvě minuty před koncem první třetiny zpražil nenápadnou střelou Kanaďan Tansey. Bowova série bez obdrženého gólu tak skončila stylově na 168 minutách a 56 sekundách. Žádný kladenský brankář nevydržel bez gólu déle. Ještě v poslední minutě první části se trefil Gulaši a v Chomutově bylo srovnáno.

Do druhé části vstoupili aktivněji hosté z jihu Moravy, ale velké šance měl Plekanec v oslabení s Hlavou a později už v pěti s Kubíkem. Mladý kanonýr ve slibné šanci promáchl. V šesté minutě druhé části pak Bow překonal rekord Chábery a zapsal se jako nejvytíženější kladenský brankář v základní části ligy.

V půli si ale rekordman vybral slabou chvíli. Stále ještě šestnáctiletý talent Eduard Šalé zaváhaní využil a ve svém pátém extraligovém startu zaznamenal první gól. Kladno však našlo rychlou odpověď, když už druhou přesilovku využil Kubík. Ve poslední periodě tak bylo i dál o co hrát.

Krátce po návratu ze šaten střílel Zbořil. Bow přes skrumáž hráčů nic neviděl a musel puk lovit ze sítě. Zápas plných zvratů pokračoval. O vyrovnání se postaral nejmladší z Rytířů, talentovaný zadák Jiří Ticháček. Puk z jeho hole sice líznul horní tyč, přesto do brány zapadnul.

Kladno ale ukazovalo velkou vůli věnovat svému majiteli výhru. V přesilovce se trefil opět Plekanec a tisícovka diváků slavila popáté. Kometa sice ještě tlačila, radost Jágrovi zkazit nedovedla. Naopak Kanaďan Dotchin do prázdné brány pečetil důležitou výhru. Kladno tak bralo tři body a na poslední Zlín má už ohromný náskok 17 bodů, naopak na třináctý Litvínov Rytíři ztrácejí už jen jediný bod.

Měli jsme dobrý vstup do utkání, vedli jsme 2:0. Ke konci první třetiny jsme dostali dva smolné góly. To nás vyvedlo z tempa,“ litoval lodivod domácích David Čermák. Na druhou stranu ho ale těšila reakce kladenského týmu. Čermák se také zastal brankáře Bowa, který inkasoval dvě laciné branky: „Jak nás v předešlých zápasech držel, dnes jsme mu to vrátili.“

Naopak hostující trenér Jiří Kalous byl na své svěřence naštvaný: „My jsme v závěru naprosto hloupým faulem dali domácím přesilovku. Ti ji využili. V oslabení jsme inkasovali hned třikrát. To bylo rozhodující.“

Rytíři Kladno – HC Kometa Brno 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Plekanec (Indrák, Hlava), 14. Zikmund (Melka, Pytlík), 35. Kubík (Plekanec, Baránek), 47. Ticháček, 53. Plekanec (Baránek, Kubík), 60. Dotchin – 19. Tansey, 20. Gulaši (Malý), 30. Šalé, 42. Zbořil (Roth, Pavlík). Rozhodčí: Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 1:6. Využití: 3:0. Diváci: 1000.

Kladno: Bow - Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, Suchánek, Baránek, Donaghey - Hlava, Plekanec, Kubík - Pytlík, Zikmund, Melka - Indrák, Filip, Beran - Jágr, Kuťák, Babka.

Brno: Sedláček – Roth, Bartejs, Tensey, Kučeřík, Doudera, Gulaši – Kollár, Holík, Zaťovič – Šalé, Zbořil, Pavlík – Šik, Střondala, Meluzin – Ostřížek, Rákos, Dočekal – Malý.

Jan Šejhl