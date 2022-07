„Pro Davida je to obrovská pocta i výzva. Klub dává najevo, že si od něj hodně slibuje,“ říká bývalý útočník, který si v NHL odkroutil sedmnáct sezon, z toho nejvíc za tučňáky z Pittsburghu.

Stylové entrée. Jiříček políbil dres Columbusu a bavil zámořské novináře

„Už před draftem se dalo tušit, že Jířa bude vysoko, odhadem od čtvrtého do desátého dvanáctého místa. Což se splnilo. A je super, že vyšel Columbus. V týmu bude mít Vorase (Jakuba Voráčka), zkušeného borce, který Jířu uvede a trošku se o něj postará,“ míní olympijský vítěz a mistr světa.

A nediví se, že Jiříčka získal zrovna klub z Ohia. „Skaut Milan Tichý má extraligu a jako Plzeňák i Škodovku velmi dobře zmapovanou. Na naše zápasy chodil, Jířu má načtenýho, a proto ho doporučil,“ míní Straka.

Slovenská show v Montrealu. Draft NHL ovládli Slafkovský s Nemcem, Jiříček šestý

Nejbližší Jiříčkovu budoucnost si však netroufá odhadnout. „Míč je na straně Columbusu. Oni rozhodnou, co bude dál. Tedy pokud hráče podepíšou. Ale když ho brali v prvním kole, tak s ním nějaké plány mají,“ říká. „I když pro nás by bylo nejlepší, kdyby Jířu nechali ještě v Plzni,“ doplňuje coby klubový šéf.

„Současní mladíci to mají snazší“

Za moře se Straka poprvé vydal rovněž v necelých 19 letech. Míní však, že současní mladíci to mají snazší.

„Mým největším problémem tehdy byl jazyk. Ve škole do nás hustili ruštinu, což mi bylo k ničemu. Teď se kluci anglicky domluví. Navíc my jsme za komunistů téměř nikam nemohli a dnešní kluci mají úplně jiný rozhled. Nejsou vyjukaní, když vyjedou do světa. Navíc přes mobily a sociální sítě mají kontakt s blízkými. My když jsme chtěli volat domů, tak jsme byli odkázaní na pevnou linku,“ vzpomíná s úsměvem.

Cože, já jsem vyhrál? Příběh nové jedničky draftu Slafkovského hltá celé zámoří

„Takže mají to asi lehčí, ale pořád je to jiný svět, jiná liga, v níž působí nejlepší hráči. A bude na Davidovi, aby se z toho nezbláznil a pracoval jako dosud. Samozřejmě mu přeju, aby se v NHL prosadil,“ uzavírá Martin Straka.

Potřebuje zesílit, míní skaut



„Nabrat pár kil aktivní hmoty a zesílit,“ radí Davidu Jiříčkovi na dálku Milan Tichý, bývalý obránce, který hrál NHL a nyní už dlouho působí jako skaut Columbusu. Ačkoliv Tichý žije v Plzni, odmítá, že by musel mladého beka do týmu Blue Jackets nějak tlačit. „Davida jsem minulé dva roky sledoval, viděl, jak roste, ale jde o rozhodnutí šéfů klubu,“ řekl zkušený hledač talentů.



A jak vidí Jiříčkovu budoucnost? „Nemá cenu spekulovat. Ale než aby seděl 80 zápasů kvůli čtyřem pěti minutám na ledě, bude lepší, aby hrál 20, 25 minut,“ naznačil svůj názor. Ve hře je tak nejspíš farmářská AHL nebo dál Plzeň. „Počkejme. Davida teď jistě čeká krátký seznamovací kemp v Columbusu a pak mistrovství světa dvacítek v Edmontonu,“ doplnil Tichý.