„Přestup se udál opravdu rychle a pomohlo mi k němu to, co se událo s Plekym. Agent mluvil s Kometou, která měla zájem, a za dva tři dny už bylo všechno hotové,“ pravil Klepiš.

Mistr světa z roku 2010 v kádru Bruslařů po konci uplynulého ročníku extraligy neprodloužil smlouvu. „Prožil jsem tam krásné roky, měli jsme super partu. Boleslav se ale rozhodla hrát s mladšími, což naprosto chápu. Pro mě teď přišla šance v Kometě a jde o novou výzvu. Chci ukázat, že hokej hrát pořád umím,“ hlásil Klepiš.

Bývalý hráč Washingtonu ale zároveň přiznal, že po konci ve středočeském klubu chtěl zůstat v blízkosti domova, který má v Praze. „Když se ale ozvalo Brno, nebylo co řešit. Hned jsem věděl, že nabídku přijmu, takový klub se prostě neodmítá,“ zdůraznil Klepiš.

Se šestatřicetiletým zkušeným bardem se zatím v brněnském týmu počítá do druhé formace k Peteru Schneiderovi a Tomáši Vincourovi. Mezi nimi zaplní mezeru právě po Plekancovi.

„Kuba je trochu jiný typ hráče než Pleky, má odlišné držení hole a očekáváme od něj spíš finální nahrávky. Není až takový pes obranář,“ popsal novou posilu brněnský asistent trenéra Radek Bělohlav.

Klepiš dosud odehrál v české hokejové extralize 435 zápasů, v nichž zaznamenal 91 branek a 160 asistencí. „Vím, že jsem nepřišel, abych zabránil co nejvíc gólům, čeká se ode mě spíš produktivita. Chci hlavně pomoct týmu k co nejlepším výsledkům a je jedno, jakým způsobem,“ podotkl Klepiš.

Jedna z jeho hlavních předností je všestrannost. „Jde o hráče na post centra nebo křídlo, může hrát přesilovky i oslabení. Získali jsme hráče do prvních dvou pětek. O jeho dovednostech se nemusíme vůbec bavit,“ poznamenal Bělohlav.

Klepiš má podle předpokladů zaujmout v brněnském celku vůdčí roli, a to nejen na ledě, ale také v kabině. „Věkem bych určitě měl patřit k lídrům a třeba se tak stane, až časem kluky víc poznám. V týmu je sice spousta mladých hráčů, ale jsou šikovní. Nepřišel jsem, abych jim radil a rozdával rozumy, protože jsem už něco odehrál. Samozřejmě když budou potřebovat, pomůžu s čímkoliv,“ řekl Klepiš a dodal: „Co ale vím, tak Něma (obránce Ondřej Němec – pozn. red.) byl vždycky v kabině ukecaný. Aspoň ve Lvu Praha, tak doufám, že je takový i tady,“ culil se Klepiš.

S Němcem se pražský rodák potkal nejen na klubové úrovni, ale také v reprezentaci, kde se společně radovali z posledního vítězství národního týmu na světovém šampionátu v Německu. „Už jsme se potkali, sotva mě pozdravil a už mi hlásil: Čau, jsem pokladník,“ smál se Klepiš.

Do úterního večerního utkání v letním poháru Generali Česká Cup proti Pardubicím ovšem Klepiš ještě nenaskočil. „Byl jsem na ledě teprve popáté a je to znát. Letní přípravu můžete dělat klidně pět měsíců, ale jak vlezete na led, pohyb je úplně jiný. Zase na tom nejsem tak špatně, že nemohu dýchat. Stačí tři čtyři tréninky a dostanu se zase do komfortu,“ líčil Jakub Klepiš.