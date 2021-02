V letošní sezoně se vám daří nadmíru dobře. Vévodíte obráncům v celé Chance lize s šestadvaceti kanadskými body. Čím to je?

Tuto sezonu dostávám oproti těm minulým obrovský prostor ve všech herních situacích a jsem rád, že trenérům důvěru oplácím v podobě kanadských bodů. Do konce sezony zbývá ještě pět zápasů, vyhrát produktivitu obránců by pro mě byla z patnáctého místa čest, protože když se podívám na vítěze z předešlých let, tak byli vždy z týmů z horních pater tabulky. Ale byl bych radši, kdybychom se probojovali do play off.

S kým si na ledě a mimo led nejvíce rozumíte?

Jsme v kabině dobrá parta všichni, ale kdybych měl zmínit jednoho, tak by to byl Zdeněk Král, se kterým se znám už spoustu let.

Vy jste v Kolíně s hokejem začínal. Jak na své první krůčky na kolínském zimáku vzpomínáte?

Vzpomínám na to rád, ale už je to taky pár let, kdy jsem s rodiči na zimní stadion v Kolíně přišel. Shodou okolností už tady tehdy trénoval Petr Martínek a vzal si nás do parády společně s Dominikem Lakatošem a později i se Zdeňkem Králem.

Nyní jste se oklikou do Kolína po mnoha letech vrátil. Váhal jste dlouho, když nabídka před sezonou přišla?

Neváhal jsem vůbec, chtěl jsem Kolínu pomoct v jeho první sezoně v Chance lize. Navíc tady mám celou rodinu a v této “covid době” jsem byl rád, že můžu být doma společně s nimi. Do Kolína se vždy rád vracím.

Nejlepší část své kariéry jste ale strávil v Liberci, kde jste zaznamenal extraligové starty…

V Liberci jsem strávil sedm let. V mládeži se nám podařilo udělat spousty úspěchů, největší byl titul ve starším dorostu. Vybojoval jsem si i pozvánku do reprezentace U19 ve Finsku pod vedením Jiřího Dopity. A poté i pár startů v extralize.

V dresu Bílých Tygrů jste si zahrál také Ligu mistrů. Dají se zápasy v této soutěži srovnávat s českou extraligou?

Největší rozdíl bych viděl v rychlosti. Na vše máte méně času.

Zkušenosti jste nabral i za mořem, kde jste v Texasu strávil půl sezony v juniorské lize. Co vám dalo toto zámořské angažmá?

Určitě pohled zase z jiného úhlu. Jsem strašně rád za takovou zkušenost, mohl jsem se podívat, jak to chodí jinde, jakou mají mentalitu a chuť do hokeje.

Dlouho jste se svými kolínskými spoluhráči živili šanci na předkolo play off, nyní už je šance mizivá. Přesto by se premiérová sezona neměla hodnotit negativně, spíše naopak. Jako nováček jste doposud obstáli…

Budeme bojovat až do konce. Šance umírá poslední.

Jakub HUSA

Bydliště: Kolín

Narozen: 17. září 1997

Znamení: Panna

Další oblíbené sporty: šipky, fotbal, tenis

Oblíbené jídlo: kachna se zelím a bramborovým knedlíkem

Oblíbené pití: Coca Cola

Oblíbený film: S čerty nejsou žerty

Oblíbená hudba: československé hity