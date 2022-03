Kos lituje konce hokejistů, mrzí ho hlavně první zápas

Smutně skončila nadějně vypadající sezona pro hokejisty Rakovníka. Po koronavirové dvouleté pauze se konečně dohrála krajská liga, v níž vypadali ráčci jako tým, který by mohl zahýbat i pevnostmi těch nejsilnějších. Mužstvo má vynikající zkušené hráče, ale i nadějné mladíky. Získalo i nadstandardního gólmana Františka Píchu, ani to nestačilo. Kvalitní celek Černošic to na Rakovník prostě umí a ukázal to i ve čtvrtfinále.

Hokejový Rakovník (v bílomodrém) hraje v krajské lize výborně a porazil doma i Vlašim 5:3. Matěj Kos | Foto: Antonín Vydra

Brzkého konce litovala i jedna z největších person rakovnického týmu Matěj Kos. Bývalý dlouholetý kapitán třetiligových Řisut, který v mládí v Kladně hrával v jednom týmu s Jakubem Voráčkem, Jiřím Tlustým či Radkem Smoleňákem, byl po utkání hodně smutný. „Pro nás a pro mne určitě je to hodně brzy končit, ale bohužel jsme narazili na soupeře, na něhož se nám prostě nedaří,“ litoval Matěj Kos. A skutečně, Rakovník prohrál s Černošicemi už oba duely v základní části v prodloužení a teď i oba v play off. „Musím ale uznat, že v sobotu byli jasně lepší (vyhrály 5:1 poz. red.). Dostali jsme brzy gól a ten nastavil ráz zápasu,“ štvalo Kose a ještě víc to, že Rakovník nevyhrál úvodní zápas série. „Prohra u nich mě mrzí moc, tam jsme zase byli jasně lepší my. Ten zápas jsme měli urvat! Bohužel jsme nedokázali dávat góly ani z tutovek – když už soupeř udělal chybu, tak je podržel brankář,“ dodal zklamaně Matěj Kos. Hořký konec, Rakovník zastavily ve čtvrtfinále Černošice

