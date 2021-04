Kladeňáky ráno v 9 hodin vyprovodili jejich fanoušci přímo od zimního stadionu s transparentem Věříme! Dojemná byla story Dušana z dalekých Pustovět, které leží na Rakovnicku. Dušan, skalní fanda, odsud spěchal s ani ne dvouletým synkem a tomu se na Lánech udělalo zle. "Snad ty šavle byly štěstí a kluci jim v Jihlavě taky pěkně naloží," psal Dušan na diskusní fórum fanoušků a netušil, jakou pravdu měl.

Jihlava byla po dvou výhrách v Kladně jako ve snách a ještě víc v oblacích se ocitla na konci první minuty zápasu, kdy ji poslal do vedení Lichanec. Ale z pohodlné sesličky ji Rytíři poměrně brzy sesadili a už do pauzy skóre otočili. Hlavně konečně procitli hlavní střelecké hvězdy týmu v play off, už zmínění Melka s Machalou.

Dosud bezchybný brankář Žukov se brzy po sobě musel sklonit před oběma, jeho úchvatná čísla úspěšnosti pohasla a zejména trefa Machaly s domácími zatřásla – byla v oslabení a pouhých dvacet vteřin před koncem.

Kladno s mnoha změnami v sestavě útoků konečně vedlo a pohodu přeneslo do výkonu. Využilo také dvě přesilovky, když na Žukova platily přesné rány Plekance. Jednu bombu poslal za Rusova záda přímo, druhou dorazil oživlý Marosz. Rytíře mrzela pouze druhý gól Jihlavy, když nechali volného kanonýra Pekra a ten snižoval na 2:3. Byla to však labutí píseň Dukly, přišel totiž zmíněný zásah Marosze z dorážky a hosté už si zápas uniknout nenechali. V poslední třetině znovu živou vodou politý Marosz sám proti Žukovovi dal na 2:5 a konečně si i Kladno užívalo ve finále trochu pohody.

Naopak jihlavskou nepohodu ukázali Bilčík mstou na Hlavu za údajný faul, Dundáček zase vystartoval na Machače. Na výsledku už to nic nezměnilo.

"Myslím, že nic slavit nemůžeme, pořád máme nůž na krku. Musíme tu sérii stůj co stůj vyhrát," řekl po utkání do kamer České televize Rostislav Marosz.

Kladenský kouč David Čermák přiznal, že jeho mužstvo bylo pod tlakem. „Po dvou prohrách jsme potřebovali urvat vítězství. Sice jsme dostali brzy gól, ale po vyrovnání si myslím, že už jsme byli ve zbytku utkání lepší,“ mínil Čermák, podle něhož tým nebude ani do čtvrtého duelu nic měnit. „Naše situace se sice zlepšila, ale ne moc a potřebujeme znovu vyhrát,“ je mu jasné.

Koukat na to, kde se právě hraje, nehodlá. Bez diváků se rozdíly smazávají a ani výhoda užšího ledu pro Kladno žádným ternem nebyla. „Nejsou diváci, to je pro domácí týmy velká škoda. Ale my za celou sezonu prohráli doma jediný zápas a pak dva s Jihlavou. Výhoda užšího hřiště se ztratila a musíme to nahnat v Jihlavě,“ dodal.

Domácí Viktor Ujčík přiznal, že se Jihlava po dobrém začátku z ledu vytratila. „Byl to den blbec se vším všudy. Musíme zpracovat na speciálních formacích, jak oslabeních, tak přesilovkách. Play off je boj a rozhoduje tam každá maličkost, třeba zbytečná vyloučení. Musíme to hodit za hlavu," měl jasno Ujčík, jehož týmu skončila úchvatná série devíti výher v řadě. "Ale jen naivka si mohl myslet, že porazíme Kladno čtyřikrát za sebou. Skončila série, mrzí nás to, ale zítra nastoupí jiný tým, který zápas urve," dodal bojovně muž, který na střídačce nosí maskáčovou čapku.

Dukla Jihlava – Rytíři Kladno 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Lichanec (Strejček, Čachotský), 29. Pekr (Zadražil) – 11. Melka (Mikliš, Frye), 20. Machala (Plekanec), 28. Plekanec (Snuggerud), 36. Marosz (Plekanec, Snuggerud), 51. Marosz (Snuggerud). Rozhodčí: Pešina, Čech – Hanzlík, Zídek. Vyloučení: 10:8. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Stav série: 2:1.

Jihlava: Žukov – D. Kolář, Bukač, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, Eliáš – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, Zacharčuk – Machala, Plekanec, Jágr – Kubík, Marosz, Hlava – Melka, Pitule, Račuk – Jelínek, Machač, Bílek.