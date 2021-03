V současné době působí v klubu jako hlavní kouč mládeže. O počátcích své hokejové kariéry, o radostných zážitcích, které v klubu prožil, i o tom, co ho při práci s mládeží nejvíce naplňuje, vyprávěl v rozhovoru pro Rakovnický deník.

V kolika letech jste začal hrát hokej?

Na brusle jsem se poprvé postavil, když mi bylo pět let a začal jsem se učit bruslit. Hokej jsem začal hrát v šesti letech. Jelikož pocházím z Bratislavy, tak mé první hokejové kroky vedly do klubu Slovan Bratislava, kde jsem od šesti do devatenácti let prošel všemi mládežnickými kategoriemi a v tomto klubu jsem strávil první roky své hokejové kariéry.

Za jaké jiné kluby kromě Rakovníka jste ještě hrál?

Jak už bylo řečeno vyrůstal jsem ve Slovanu Bratislava, a když mi bylo dvacet let, dostal jsem se do Rakovníka, kam jsem nastoupil na vojnu. Poté jsem začal hrát za HC Rakovník, kde jsem působil čtrnáct sezon jako hráč A mužstva. Pak jsem dvě sezony odehrál za mužstvo ve Dvoře Králové, kde jsme vybojovali postup do první krajské ligy.

Jak dlouho již působíte na postu trenéra HC Rakovník?

Na postu trenéra klubu HC Rakovník působím od začátku, co jsem v Rakovníku, takže dvacet osm sezon. Začínal jsem trénovat žákovské oddíly a prošel jsem si všemi kategoriemi – přes dorost, juniory a čtyři sezony jsem trénoval také A mužstvo. Později jsem se vrátil zpět k dětem, kde jsem trénoval i svého syna a posledních pět sezon zastávám v klubu funkci šéftrenéra mládeže a mám na starost veškerou činnost, co se týče mládežnických oddílů – nábory dětí, školy bruslení, přípravky až po kategorii starších žáků, které momentálně nemáme, ale toto těžké období se již chýlí ke konci a v nejbližší sezoně budeme připravovat ročníky od druhých do osmých tříd – kategorie jednotlivých ročníků.

Je nějaká sezona, na kterou rád vzpomínáte?

Určitě vzpomínám rád na všechny sezony, které jsem prožil, ale nejvíce na tu, kdy jsem třetím rokem trénoval A mužstvo a vyhráli jsme jak základní část, tak play–off a absolvovali kvalifikaci o postup do II. ligy. To je určitě můj největší úspěch. Byli jsme první, kterým se soutěž povedlo vyhrát a zatím se to nepovedlo zopakovat.

Jak probíhá letní příprava hráčů na sezonu? Jezdíte na soustředění?

Nyní máme velkou výhodu, že v Rakovníku máme k dispozici ledovou plochu od srpna do konce března, takže se to snažíme kombinovat, abychom led maximálně využili a příprava tedy probíhá v Rakovníku na zimním stadionu. Mimo Rakovník jezdíme s dětmi na tří až čtyřdenní soustředění, aby se parta stmelila dohromady, zjistili jsme, jaké mají borci návyky a projevili se povahově mimo domov. Takže na soustředění také jezdíme, ale snažíme se co nejvíce od srpna využívat ledové plochy v Rakovníku.

Na jaký úspěch nejraději vzpomínáte, jako hráč nebo trenér?

Jak už bylo zmíněno, tak určitě rád vzpomínám na práci s A mužstvem, ale mě to vždy táhlo k trénování dětí. Že jsem čtyři sezony trénoval dospělé, to pro mě byla spíše taková výzva, abych si to vyzkoušel a jsem moc rád, že jsem takový krok udělal. Navíc se nám vedlo a další sezonu jsme vyhráli základní část. Práce s dospělými mě prostě bavila. Ještě více mě však baví práce s mládeží, od přípravek až po starší oddíly. Každá práce s jakoukoli kategorií má svoje. Nejvíce mě naplňuje trénovat mládež, od prvních krůčků a sledovat pokroky začínajících hokejistů. Je radost vidět jejich úsměvy a nadšení po vstřeleném gólu a z vyhraného utkání. Jeden úspěch byl tedy vítězství s A – mužstvem, ale pro mě je zásadnější, když vidím, že děti jsou u nás šťastné, baví je hrát hokej a těší se jak na tréninky, tak i na zápasy. To je pro mě podstatné.

Tomáš Bodinger



Narodil se v roce 1970 v Bratislavě. V HC Rakovník působí od roku 1990, kdy odehrál celkem čtrnáct sezon za A mužstvo. Dvě úspěšné sezony strávil také ve Dvoře Králové, se kterým vybojoval postup do první krajské ligy. Posledních pět sezon působí v HC Rakovník na postu šéftrenéra všech mládežnických oddílů, kde má na starost veškerou činnost mládeže – od náboru dětí, školy bruslení, přípravky až po kategorii starších žáků.

David ŠRÉDL