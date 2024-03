Středočeská krajská hokejová liga zná po víkendu složení finálové dvojice. Čáslav, která v pátek na ledě Vlašimi nedokázala udělat poslední krok za postupem, sehrála v neděli s Rytíři další vyrovnanou bitvu. V ní nakonec nejlepší tým základní části rozhodl gólem v prodloužení a po výhře 4:3 a 3:2 na zápasy se mohl radovat z postupu mezi nejlepší dva celky soutěže. Finále mezi Rakovníkem a Čáslaví odstartuje v pátek 15. března.

Hokejisté Čáslavi dotáhli svou jízdu play-off krajské ligy až do finále | Foto: Deník/Michal Káva

HC Čáslav – HC Rytíři Vlašim 4:3pp (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Krpata (Sladký), 21. Navrátil (Sladký), 46. Florian (Kůrka), 61. Kulhánek (Sladký) – 25. Herwig (Kronus, Strnad), 32. Kronus (T. Pessr, J. Pessr), 60. Kronus (Bauer, Kratochvíl). Vyloučení: 5:8. Využití: 1:2. Rozhodčí: Pilný, Havlík – Říha, Pošvář.

Čáslav na domácím ledě vykročila za rozhodujícím vítězstvím rázně. Už v šesté minutě se trefil Krpata a domácí si do kabiny odnesli jednogólové vedení. Už 49 sekund po přestávce se navíc prosadil v přesilovce i Filip Navrátil a s Čáslaví to vypadalo dobře. Jenže Rytíři se tak snadno vzdát nechtěli. Ve 25. minutě využil početní výhodu Adam Herwig a krátce po polovině utkání srovnal Jonáš Kronus. Před poslední třetinou tedy bylo všechno dál otevřené.

Ve 46. minutě si domácí vzali vedení zpět díky přesnému zásahu Jaromíra Floriana a vše nasvědčovalo tomu, že už si dojdou pro výhru. Vlašim ovšem sáhla dvě minuty před koncem základní hrací doby k risku bez brankáře a nakonec byla odměněna. 17 sekund před sirénou srovnal Kronus a poslal zápas do prodloužení. To však nemělo dlouhého trvání. Už po 52 sekundách hry se prosadil čáslavský obránce Kryštof Kulhánek a rozhodl o postupu svého týmu.

Finále mezi Čáslaví a Rakovníkem odstartuje na ledě Čáslavi v pátek 15. března od 18 hodin. Na západ kraje se série přesune v neděli.

Pavel Rohlík (trenér HC Čáslav): „Čtvrté utkání ve Vlašimi jsme začali velice dobře a vedli jsme, ale Vlašim nás postupně začala přehrávat. Měli jsme hodně zraněných a nemocných hráčů, takže jsme některé šetřili. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale klukům trochu došla síla a Vlašim si vítězství pohlídala.“

„Nijak jsme ale nesmutnili, věděli jsme, že nás čeká rozhodující zápas doma, a věřili jsme si. Do utkání jsme vstoupili výborně, vedli jsme 2:0, ale pak tam od nás byly zbytečné fauly a oplácení. Inkasovali jsme na 2:2, pak se nám podařilo dát branku, ale soupeř nám bohužel vyrovnal 17 sekund před koncem. Asi zaslouženě, měl tlak. Spravedlivá remíza, rozhodlo prodloužení, kde jsme se trochu báli, protože mají velice kvalitní hráče jako Floriána, který je schopný rozhodnout sám. Naštěstí jsme si ho pohlídali a naopak jsme kontrovali po soupeřově chybě a rozhodli jsme celou sérii. Chtěl bych se omluvit, že jsem soupeřům po zápase na ledě nepodal ruku, ale spěchal jsem do nemocnice do Motola.“

„Série byla velice vyrovnaná a vyhrocená. Byly vyprodané stadiony ve Vlašimi i u nás v Čáslavi. Byl to dobrý zážitek a dobrá pozvánka na finále s Rakovníkem, které budeme chtít vyhrát. Tím, že jsme obsadili první místo v tabulce, tak jsme favorit a chceme tuhle roli potvrdit a porazit silný Rakovník.“