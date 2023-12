HC Poděbrady – HK Lev Slaný 4:3pp (1:0, 1:3, 1:0 – 1:0) Branky a nahrávky: 11. Bouřil (Kejdana, Rindoš), 22. Bartoň (Rindoš), 50. Rindoš (R. Verbík, Bouřil), 61. Kejdana (Rindoš) – 27. Čermák (Zilcher), 30. Sekerka (Ujfaluši), 37. Sekerka. Vyloučení: 5:8. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Jecelín – Holec, Hnilička.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Vzhledem k tomu, že se hrálo o páté místo v celkové tabulce, čekali jsme od začátku velkou aktivitu domácích. Tomu tak zpočátku bylo. Postupně jsme se dostávali do hry a zhruba v půlce první třetiny se hra srovnala. V jedenácté minutě jsme šli do oslabení a domácí přesilovku využili. Do konce třetiny jsme byli ještě dvakrát vyloučeni a druhé vyloučení zasáhlo i do následující části hry. Poděbradští přesilovku opět využili a dostali se do dvougólového vedení. My odpověděli tím nejlepším možným způsobem. Převzali jsme iniciativu, vstřelili tři branky a překlopili vedení na svou stranu. Ve třetí třetině se výkon obou týmů opět srovnal a domácí se tlačili do vyrovnání. To se jim povedlo, když využili další přesilovku. Tentokrát nám hra v oslabení nevyšla. Co nám v jiném utkání vycházelo, v sobotu se nepovedlo. V prodloužení jsme bohužel udělali chybu v rozehrávce a soupeř dal vítězný gól. Před utkáním jsme si s kolegou říkali, že bychom brali každý bod, a po utkání jsme se shodli, že jich mohlo být víc. Ale je to sport, vyhrát může jenom jeden a soupeři gratuluji k zisku dvou bodů. Závěrem bych chtěl okomentovat výkon hlavního sudího. Nehrajeme extraligu, tak asi můžu. Všichni to děláme hlavně z lásky k hokeji. Proto mi vadí, když utkání řídí někdo, kdo možná zná teorii pravidel, ale nedokáže to uplatnit v praxi a o citu pro hru ani nemluvím. Nechci, aby to vypadalo, že jsme prohráli kvůli výkonu sudího. To vůbec ne. V hokeji se na trenérském postu pohybuji přes dvacet let. Věřte mi, že jsem špatných, ale i dobrých výkonů rozhodčích zažil hodně, ale nikdy jsem to tímto způsobem neřešil. Co je ale moc, to je moc. Kluci hrají soutěž zadarmo (na rozdíl od rozhodčích), věnují se hokeji po práci, ve svém volnu, na úkor svých rodin. Několikrát jsme se po utkání s trenéry soupeře shodli na tom, že nejhorší hráč na hřišti byl rozhodčí. Věřím tomu, že v novém roce se situace zlepší a utkání se budou řídit dobře a s citem pro hru. Závěrem bych chtěl všem našim fanouškům popřát hezké Vánoce a hodně zdraví v novém roce.