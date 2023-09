SK Černošice – HC Lev Benešov 12:0 (3:0, 5:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 8. Brejcha (Krudenc), 9. Brejcha (Vladyka), 11. Pulkrab, 23. Vlček (Loskot, Novák), 25. Brejcha (Šalamoun, Zuska), 30. Vlček (Bláha), 33. Šalamoun (Brejcha), 35. Vlček (Bláha), 43. Vlček (Loskot, Novák), 44. Brejcha (Pulkrab), 48. Šalamoun (Vladyka, Frolík), 50. Jobek (Hofmeister, Frolík). Vyloučení: 8:8 + J. Zderadička (BEN) 10 min.. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hruška – Pokorný, Římal.

Karel Najman (trenér SK Černošice): Hráči Benešova nám hodně pomohli v první třetině svojí nedisciplinovaností, když hodně faulovali. První třetina skončila 3:0 a bylo rozhodnuto. Náš tým hrál v klidu a postupně se ze zápasu stala trochu až exhibice. Díky hráčům za perfektní přístup až do konce utkání.

Michal Kaňka (hráč HC Lev Benešov): Začali jsme strašně nedisciplinovaně, na začátku byla spousta vyloučení a takový tým, jako jsou Černošice, to dokáže využít. Až do stavu 3:0 jsme hráli pořád v oslabení, takže se někteří hráči ani pořádně nedostali do hry. Tým jako Černošice už si to za takového stavu nenechá utéct. Ještě jsme se snažili s tím něco udělat, ale bohužel jsme hned na začátku druhé třetiny dostali blbý gól z úhlu a bylo po zápase. Potom už jsme dali prostor i druhému gólmanovi a mladým hráčům. Dopadlo to, jak to dopadlo.

Hokejisté Černošic si po utkání vysokou výhru náležitě užívali: