HC Hvězda Praha – BK Mladá Boleslav B 9:3 (2:1, 2:2, 5:0)

Branky a nahrávky: 6. Klement (Procházka), 8. Veselý (Slavata, Velas), 32. Klečka (Klement), 35. Cvikl (Procházka, Veverka), 41. Veverka (Adam, Klement), 43. Šnaidauf (Poljanyčka), 44. Velas (Strnádek), 48. Poljanyčka, 50. Velas (Slavata, Veselý) – 12. Bartoš (T. Kadeřábek, Prokop), 29. Prokop (Bartoš), 39. Ficek (Bílek). Vyloučení: 8:5. Využití: 1:3. Rozhodčí: Hrčka – Vlasjuk, Borkovec.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Kutná Hora): Vstup do zápasu se nám velmi povedl a už po prvních pěti minutách jsme vedli 1:0. Pak jsme přidali ještě druhou branku, takže jsme brzy vedli 2:0. Měli jsme tam ale oslabení a inkasovali jsme na 2:1. Závěr třetiny jsem zase odehráli dobře, měli jsme tam i šanci, ale skóre se neměnilo. Ve druhé třetině to bylo naopak, hosté začali náporem, zatlačili nás a vynutili si přesilovou hru, ze které vyrovnali. Pak jsme přidali na intenzitě, začali jsme víc bruslit a napadat, čímž jsme soupeře donutili k chybám. Dali jsme na 3:2 a na 4:2, pak jsme opět byli vyloučení a inkasovali jsme na 4:3. Do třetí třetiny jsme šli s přesilovkou pět na tři, což bylo klíčové. Hned se nám podařilo to využít, takže to z nás spadlo a pak nám tam góly napadaly. Hosté už na to možná trochu rezignovali, vím, že to pro ně nebylo jednoduché. Výsledek je krutý, úplně neodpovídá předváděné hře. Skvělý výkon předvedl náš gólman, vyzdvihl bych i výkon celého týmu. Příští týden máme Čáslav, těšíme se na to.

Jiří Klikar (trenér BK Mladá Boleslav B): Bohužel zápas dopadl tak, jak dopadl. Musím však klukům poděkovat za srdnatý výkon, protože už třetí zápas po sobě táhneme ve dvanácti až třinácti lidech. Nemohu prostě říct nic špatného. Kluci zápas neodevzdali, i když výsledek tak nevypadá, ale po dvou třetinách jsme prohrávali o gól. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Kdybychom je proměnili, mohlo by to nakonec být trochu jinak a třetí třetina se také mohla vyvíjet jinak. Zlomilo se to v přesilovce soupeře pět na tři. Pak už jsme neměli tolik sil, abychom zvrátili zápas.