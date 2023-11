SK Sršni Kutná Hora – HC Žabonosy 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 12. Beran (Havránek, Kadlec), 21. Jiráň (Švejda, Beran), 43. Dytrych (Jiráň, Švejda), 58. M. Jelínek – 3. Kunášek (Kubišta), 3. Černý (Pýcha), 48. Mejzr (Černý, Pýcha). Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Rozhodčí: Procházka – Marvan, Tasch.

Michal Procházka (trenér SK Sršni Kutná Hora): Byl to pro nás těžký zápas, protože jsme hned ve třetí minutě dostali dva nešťastné góly. Zlepšeným výkonem se nám pak povedlo dát na 1:2 a pak využitou přesilovkou na 2:2. Druhá třetina byla z našeho pohledu asi nejlepší pasáž, co jsme odehráli. Třetí třetina byla spíš boj. Dali jsme gól, ale soupeř vyrovnal. Asi tři minuty před koncem se nám povedlo dát branku a závěr byl hektický. Asi minutu jsme hráli v oslabení, soupeř to ještě podpořil odvoláním brankáře, ale povedlo se nám to ubránit. Jsme moc rádi, že to takhle dopadlo. Žabonosy jsou těžký a houževnatý soupeř a vždycky je to s nimi o gól. Byl to těžký zápas, ale se šťastným koncem pro nás.

Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Měli jsme výborný vstup do zápasu, vedli jsme 2:0 a měli jsme i šanci na třetí gól, který by nejspíš rozhodl celý zápas. Bohužel jsme ale byli vylučovaní a rozhodilo nám to koncentraci na zápas. K tomu jsme dostali hloupé góly. Ubránili jsme oslabení ve třech, ve třetí třetině jsme srovnali, ale opět jsme dostali nešťastný gól. Poslední minutu jsme hráli přesilovku, ale Kutná Hora to odbránila svou obětavostí, nasazením a výborným gólmanem.