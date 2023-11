HC Žabonosy – HC Slavoj Velké Popovice 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Branky a nahrávky: 40. Kedršt (Pýcha), 44. Kedršt (Mejzr) – 9. Pechar (Freisler), 29. Hradil (Synáč, Freisler), 37. Hradil (Freisler). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:0. Rozhodčí: Noga – Stanko, Karda. Zápas byl předčasně ukončen v čase 43:21 kvůli nezpůsobilosti hrací plochy.

Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Dobrý zápas se špatným koncem. Za stavu 0:1 jsme přežili oslabení ve třech proti pěti. Pak nám soupeř utekl na rozdíl tří gólů a ve druhé třetině nás přehrával. Byl rychlejší, vytvářel si šance, ale brankář nás podržel. Na konci druhé třetiny jsme pak snížili. O přestávce jsme trochu změnili sestavu a ve třetí třetině jsme Popovice mačkali. Kluci se dostávali do šancí, snížili jsme a věřili jsme v obrat tak jako před dvěma lety, kdy jsme otáčeli z 1:5 na 6:5. Soupeř to věděl, a tak když se objevil špatný led a nepodařil se podle Popovic vyžehlit, odmítli hosté ve 44. minutě pokračovat v utkání a rozhodčí to ukončil v jejich prospěch. Jinak pěkný a férový zápas.

Josef Prchal (vedoucí týmu HC Slavoj Velké Popovice): Do utkání jsme vstupovali v roli favorita, ale také s vědomím, že v minulosti jsme ve stejné pozici u stejného soupeře dva zápasy ztratili. Vybudovali jsme si třígólový náskok a měli další dobré příležitosti, které jsme ovšem nedokázali přetavit do vyššího náskoku. Trochu jsme polevili v ostražitosti a i kvalita naší hry šla dolů. Tím jsme domácím dovolili snížit na rozdíl jedné branky. Po čtyřech minutách závěrečné třetiny zasáhla vyšší moc a i přes veškerou snahu domácích bylo utkání předčasně ukončeno pro nezpůsobilý stav hrací plochy. Nebýt tohoto ukončení, zřejmě by to byly nervy až do závěrečného hvizdu.