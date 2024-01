HC Čáslav – HC Rakovník 2:3pp (1:1, 0:0, 1:1 – 0:1) Branky a nahrávky: 12. Ježek (Sladký), 48. Kůrka (Ježek) – 18. Hulcr (Havlůj), 51. Bulva (Kos, Vyskočil), 62. Kos (Bulva). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:3. Rozhodčí: Vepřovský – Louda, Švejda.

Pavel Rohlík (trenér HC Čáslav): Rakovník byl asi zatím nejsilnější soupeř, kterého jsme v soutěži potkali. Bylo to velice kvalitní utkání, my inkasovali tři góly v oslabení, ale při hře pět na pět jsme neinkasovali, i když soupeř byl velice nepříjemný. Měli jsme ho ale načteného, dokonce jsme se před zápasem dívali na nějaká videa, takže jsme věděli, co soupeř hraje. Drželi jsme s ním krok a můžu kluky jen pochválit za to, že jsme bod získali. Je to pro nás důležité, protože díky tomuhle bodu už jsme jistojistě první v naší skupině a máme výhodu do play-off. Naším dalším cílem je vyhrát celkově. To je ale daleko, máme před sebou ještě tři zápasy.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Čáslav byla další kvalitní soupeř, podle bodové statistiky první v lize. Od gólmana po posledního hráče jsme podali velmi kvalitní výkon. Byli jsme v počtu tutových šancí opět lepší, takže si myslím, že Čáslav bod získala a my bod ztratili. V poslední minutě jsme měli dvě tutovky – samostatný nájezd a pak střelu, kterou gólman vychytal. Byl to opět kvalitní zápas, měl parametry play-off.