HC Rytíři Vlašim – HC Rakovník 6:7 (2:3, 1:2, 3:2)

Branky a nahrávky: 6. Herwig (Zelingr), 13. Kočí (Cerk, Florián), 33. Kočí (Kořánek), 44. Kočí (Cerk, Florián), 44. Kratochvíl (Florián), 55. Kořánek (Kočí) – 2. Vyšín (Macháček, Karfus), 4. Benda (Kos), 17. Hegenbart (Bulva), 34. Kos (Benda, Ságner), 35. Zíka (Hegenbart), 49. Bulva (Macháček, Zíka), 57. Benda (Kos). Vyloučení: 5:5 + Hulcr (RAK) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Rozhodčí: Jelínek – Košata, Noga.

Zdeněk Procházka (trenér HC Rytíři Vlašim): Utkání pro nás začalo nervózně, protože jsme kvůli losu tři týdny nehráli, což se dost podepsalo hlavně na začátku utkání. Od druhé třetiny jsme se dostali do tempa a hosté vlastně jen nahazovali puky přes celé hřiště, ale po našich velkých chybách jsme prohrávali 3:5. Ve třetí třetině jsme se díky naší aktivitě vrátili do utkání dvěma góly z přesilové hry. Závěr byl dost nevózní a hosté uměli využít šance, které měli, což my jsme nedokázali. Chceme poděkovat fanouškům, protože hrát před skoro plnou arénou je nádhera a kluci si to moc užívali. Myslím, že i Rakovníku se atmosféra líbila. Doufám, že v sobotu přijdou fanoušci znovu, a pokusíme se porazi silné Černošice.



Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Pro diváky to musel být výborný zápas, 7:6, to je taková házená. Překvapila mě Vlašim, jak byla kvalitně obsazená šikovnými hráči. My jsme ale zase předvedli výborný výkon od gólmana do posledního hráče. Zase jsme měli jen tři beky, nastoupili nám útočníci na beku, přesto jsme to uhráli, což je famózní. Je na tom vidět, jak dobrá parta jsme. Bylo to výborné, od gólmana po posledního hráče jsme tam nechali všecko. Máme týmového ducha, jsme dobrá parta a kluky to baví. To je základ, o tom to je.