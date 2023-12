SK Sršni Kutná Hora – HC Čáslav 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) Branky a nahrávky: 8. Jelínek (Tvrdík), 28. Švejda (Beran), 29. Jelínek (Beran, A. Kadlec), 46. Tvrdík (Chmelař), 55. Dytrych, 59. Plíhal – 9. Kundrát (P. Grauer), 24. Barbora (Šilhan). Vyloučení: 8:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Doubek – Hnilička, Marvan.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Je to pro nás skvělý výsledek. Prohrávali jsme, ale díky využité přesilovce pět na tři a následné pět na čtyři jsme otočili z 1:2 na 3:2. Ve třetí třetině se nám povedlo dát čtvrtý gól a pak pátý z brejku poté, co měl soupeř dlouhý závar u nás. To nám hrozně pomohlo. Šestý gól byl do prázdné branky. Byl to super zápas, atmosféra parádní, přijeli i fanoušci z Čáslavi. Derby, jak má být, navíc s dobrým koncem pro nás.

Pavel Rohlík (trenér HC Čáslav): První třetina byla z naší strany výborná, byli jsme aktivní, měli jsme víc ze hry a byl jsem opravdu spokojený, co kluci předváděli. Připravovali jsme se, i páteční trénink byl zaměřený na Kutnou Horu. Líbilo se mi to, bohužel jsme neproměnili šance, byli jsme nedůrazní v útočném pásmu a směrem do branky. Ve druhé třetině byla nějaká vyloučení, inkasovali jsme a zápas se začal otáčet. I když jsem si vzal timeout v půlce zápasu, kdy Kutná Hora otočila zápas, tak už jsme nebyli schopní reagovat na výbornou hru soupeře. Zkoušeli jsme měnit systém hry, ale bohužel už jsme nebyli schopní to otočit. Kutná Hora vyhrála asi zaslouženě, jsme zklamaní, ale tak to je.