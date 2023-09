SC Kolín B – HK Lev Slaný 3:4pp (0:2, 2:0, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Svoboda, 24. Semirád (Kozák, Martínek), 45. Hanuš (Martínek) – 4. Suda (Šimáček), 8. Suda (Rendla), 58. Rendla (Šimáček), 62. Šimáček. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:0. Rozhodčí: Noga – Košata, Kratochvíl.

Stanislav Veselý (trenér HK Lev Slaný): Do utkání jsme vstoupili s jasným cílem a tomu jsme podřídili i taktiku. Pokud jsme ji plnili, vše fungovalo a celkem snadno jsme se dostali do dvougólového vedení. Místo abychom dál pokračovali v tom, co fungovalo, začali jsme dělat chyby a jen díky gólmanovi a štěstí na naší straně soupeř nesnížil. Ve druhé třetině se naplnilo to, o čem jsme mluvili v kabině a nechtěli jsme, aby k tomu došlo. Jedna střela zpoza hráče a rychle využitá přesilovka soupeře srovnala skóre. V závěrečné třetině jsme už zase předváděli pěkný hokej, ale nedokázali jsme to gólově vyjádřit. To se bohužel podařilo soupeři. Domácí hráč pod tlakem nahodil kotouč směrem k naší bráně. Ten několikerým odrazem změnil směr a zapadl do sítě. V závěrečném náporu se nám podařilo srovnat skóre a v prodloužení jsme si pojistili výhrou dva body. Ty jsou z kolínského ledu velmi cenné. O všechny naše góly se postaral náš první útok, kterému se v utkání velmi dařilo. Ale i další hráči podali dobrý výkon, který vedl k zisku bodů.