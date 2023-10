SC Kolín B – HC Poděbrady 6:5 (2:0, 0:4, 4:1)

Branky a nahrávky: 11. Kozák (Semirád, Kratochvíl), 17. Vaňkovský (Lederer, Křeček), 41. Vaňkovský (Lederer, Semirád), 45. Lederer (Kratochvíl), 46. Bandy (Hyšpler), 47. Semirád (Kozák, Skokan) – 27. Milaniak (Vošta, Toupal), 29. Bouřil (Tuma, Karoch), 37. Tuma (Bouřil, Hlinka), 40. Kejdana (Rindoš, Sladký), 54. Žalud (Kejdana, Karoch). Vyloučení: 7:3. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Procházka – Tasch, Hnilička.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Velice dobře jsme sehráli první třetinu, která nám herně vyšla, a šli jsme po zásluze do vedení 2:0. Dobře jsme bruslili, měli jsme dobrý pohyb, jen to trochu kalí tři vyloučení z naší strany, ale dokázali jsme to udržet. Ve druhé třetině jsme na to vůbec nenavázali. Zbytečně jsme faulovali, soupeř nás dokázal potrestat a byl jasně lepší, dominoval na ledě. My nevěděli, kde nám hlava stojí, a do kabiny jsme šli za stavu 4:2 pro Poděbrady. Nesložili jsme ale zbraně a ve třetí třetině se nám povedlo rychle využít přesilovou hru a najednou jsme byli v zápase a byl nás plný led. Za šest minut jsme zápas otočili a šli jsme do vedení 6:4. Soupeř v závěru ještě snížil na 6:5, ale odbojovali jsme to, umlátili jsme to a po zásluze jsme vyhráli. Musím ale říct, že soupeř byl velice dobrý a v útočné fázi byl výborný. Moc si výhry vážíme, děkuju mužstvu. Tým se semkl a dokázal tři body vyválčit. Doufám, že to tak bude i nadále.